Benedetta Rossi si prende una pausa: "Ho bisogno di recuperare il rapporto con mio marito"

Doccia fredda per i fan di Benedetta Rossi che si prende una breve pausa dalla rete: la food blogger in questi anni ha totalizzato milioni di follower con il suo "Fatto in casa da Benedetta" ma il rapporto con suo marito Marco Gentili è andato in crisi.

Benedetta Rossi è diventata un fenomeno della rete in questi anni grazie alle sue ricette e alla sua semplicità, ma in questo periodo la food influencer ha speso tante energie che hanno messo un po' in crisi il suo matrimonio. Benedetta ha deciso quindi di fare il classico passo indietro staccando la spina dai social per stare da sola con il marito: "Ormai mi conoscete, sapete come sono fatta, condivido con voi la mia quotidianità, le mie gioie, le mie paure, la mia vita con Marco e Cloud", ha scritto all'inizio del suo lungo post dove spiega ai fan i motivi della sua scelta.

Nel post la Rossi spiega che ha deciso d'isolarsi completamente in questo periodo sabbatico: "Voi mi siete sempre stati vicini mi avete incoraggiato e spronato proprio come si fa con una cara amica e di questo vi ringrazio tanto. Mi dite spesso che non sono cambiata negli anni e che sono la Benedetta di sempre, vi confermo che è così, ma proprio perché non voglio perdere l'entusiasmo a causa della stanchezza, ho bisogno di staccare un po' la spina. Ho bisogno di spegnere il telefono e il computer per qualche giorno e dedicarmi a me stessa, per tornare a fare tutte quelle cose che facevo prima che questa bellissima avventura iniziasse".

Il marito di Benedetta si chiama Marco Gentili e i due gestiscono insieme il piccolo impero che la food blogger è riuscita a creare dal nulla: "Ho bisogno di stare da sola con Marco. Siamo marito e moglie e negli ultimi anni siamo diventati anche 'colleghi di lavoro'. Il fatto di lavorare insieme, a casa nostra, ha tanti vantaggi, ma quando si è stanchi e stressati si finisce per prendersela con chi ti è più vicino. Gli voglio un bene dell'anima e so che anche lui me ne vuole, per questo ho bisogno di stare un po' con lui senza pensare al lavoro, ho voglia di coccolarmelo un po', di parlare di altro, di ridere come sappiamo fare insieme".

Alla fine Benedetta saluta i suoi fan e promette che la sua assenza dalla rete sarà breve: "So già che capirete questo mio bisogno di silenzio e di normalità, ma voglio comunque chiedervi scusa per questa assenza che, vi prometto, sarà breve", conclude Benedetta Rossi rivolgendosi a follower ed ammiratori".