Belve 2, su Rai 2 stasera con Pamela Prati e Paola Ferrari

Da oggi, Venerdì 18 febbraio, torna su Rai2 la seconda stagione di Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Dopo i nomi importanti della scorsa stagione, le "belve" della prima puntata saranno Pamela Prati e Paola Ferrari: il cartellone del programma per il 2022 sarà popolato da un parterre di intervistati estremamente intrigante.

Un ciclo di dieci puntate dedicate a donne indomabili, ambiziose, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare, intervistate con lo stile diretto, graffiante e senza fronzoli della giornalista che fa emergere luci ed ombre delle sue ospiti. La Fagnani durante queste conversazioni si confronta senza sconti con i protagonisti della cultura, dello spettacolo, della politica del costume, disposti a mettersi in gioco, raccontarsi senza filtri, rispondendo alle domande chiare e spesso irriverenti della conduttrice.

Oltre alla Prati ed alla Ferrari, durante le prossime puntate la giornalista incontrerà Paola Taverna, Ilary Blasi, Aurora Ramazzotti, Serena Grandi, Roberta Bruzzone, Anna Maria Bernini, la prima medaglia d'oro del pugilato Irma Testa, un'ex camorrista e molti altri nomi tra cui una quota azzurra di uomini Belve a sorpresa che si sottoporranno al "graffio" delle domande, tra i primi nomi confermati: Morgan.

Il set, allestito negli studi Dear di Roma, con una scenografia minimal, richiama l'eleganza della pantera, animale scelto anche per animare una grafica ideata e pensata per richiamare la sensualità e la forza dell'indipendenza femminile. La notte è l'altro elemento, insieme a due sgabelli non troppo comodi, e a luci pensate per sottolineare il braccio di ferro psicologico e la vicinanza senza filtri tra l'intervistata e l'intervistatrice.