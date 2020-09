Bellaria Film Festival 2020: presentata la nuova edizione

La 38esima edizione del Bellaria Film Festival in programma dal 23 al 27 settembre 2020 al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina (RN), è organizzato dalla Cooperativa Le Macchine Celibi con la direzione artistica del produttore teatrale, musicale e cinematografico Marcello Corvino per il terzo anno consecutivo.

Il Premio alla Carriera a Sandra Milo è nel segno di un omaggio a Federico Fellini, mentre il Premio "Una vita da Film" va a Tonino Guerra, consegnato al figlio Andrea. In prima nazionale, fuori concorso, Simone Cristicchi presenta il suo progetto-documentario Happy Next - Alla ricerca della felicità diretto da Andrea Cocchi. Moni Ovadia è presidente della giuria internazionale, che sceglierà i migliori film tra i 25 in concorso, suddivisi nelle sezioni Bei Doc e Bei Young Doc, e centrati sui valori promossi dall'Articolo IX della Costituzione Italiana.

La Milo in una scena del film Chi nasce tondo...

La storica kermesse dedicata al documentario indipendente si conferma evento cinematografico di rilevanza internazionale, in continua crescita, sempre aperto ai fermenti più stimolanti nel panorama delle produzioni indipendenti italiane e internazionali, con un programma arricchito di proiezioni speciali fuori concorso, anteprime nazionali, workshop ed eventi collaterali. Il direttore artistico Marcello Corvino ha presentato oggi il 38BFF: "Mi piace definire il nostro festival 'glocal' e aperto al mondo. Abbiamo ricevuto 260 candidature da tutto il mondo, in particolare dall'Europa. Quest'anno non abbiamo voluto fare un'edizione in diminuzione, anzi, abbiamo aumentato i numeri, con più documentari in concorso e una giornata aggiuntiva nel programma. L'emergenza Covid è stata una spinta a fare meglio, abbiamo imparato che senza l'arte, la cultura, il cinema, staremmo male. È l'edizione più ambiziosa degli ultimi anni."

"Mi piace che la direzione artistica abbia messo un'energia e una fantasia importanti in questa edizione - ha affermato Mauro Felicori, assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna -. La Regione fa bene a sostenerlo, dobbiamo porci l'obiettivo di crescere nella reputazione, nel pubblico, nella critica, nel desiderio di partecipare al Festival; di allargare i confini della nostra influenza culturale. Si sente nel programma una freschezza ammirevole, non accontentiamoci mai ma continuiamo ad essere ambiziosi."