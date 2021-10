Belgio-Francia stasera in chiaro: dove vedere in TV e in streaming la semifinale di Nations League 2021

Si gioca stasera Belgio-Francia, seconda partita di semifinale della Nations League 2021: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Belgio-Francia è la partita in programma stasera alle 20:45 e valida come seconda semifinale di Nations League 2021, dopo che ieri sera, a Milano, è andata in scena Italia-Spagna.

Chi vincerà l'incontro sfiderà le "Furie rosse" di Luis Enrique domenica 10 ottobre a San Siro.

Dove vederla in TV

Belgio-Francia sarà visibile in chiaro grazie a Mediaset che la trasmetterà sul canale 20 con diretta a partire dalle 20:45. All'Allianz Stadium di Torino andrà in scena una super-sfida tra i diavoli rossi del ct Martinez e i Campioni del Mondo in carica della Francia, che vorranno rifarsi dopo il deludente Europeo. Chi perderà affronterà l'Italia domenica 10 ottobre alle 15:00. La telecronaca del match è affidata a Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. A seguire, sempre sulla rete diretta da Marco Costa, post-partita con Monica Bertini, che vede ospiti Stefano Sorrentino e Sandro Sabatini.

Dove vederla in streaming

Belgio-Francia sarà visibile naturalmente anche in streaming, in diretta sulla piattaforma multimediale gratuita Mediaset Infinity. Partita e post partita saranno visibili in live streaming anche sul sito www.sportmediaset.it e sull'app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).