Bel Powley e Nick Robinson scoprono le emozioni nelle prime scene di Turn Me On

Le prime scene del film Turn Me On, diretto da Michael Tyburski, mostrano Bel Powley e Nick Robinson alle prese con le emozioni.

Bel Powley e Nick Robinson sono le star della commedia romantica a sfumature sci-fi Turn Me On, che verrà presentato in anteprima mondiale al San Sebastian Film Festival.

Il sito Deadline ha condiviso in esclusiva le prime scene dell'atteso progetto che offre un approccio irriverente alla società contemporanea.

Cosa racconterà il film

Turn Me On è stato diretto da Michael Tyburski ed è ambientato in un mondo in cui le emozioni umane vengono considerate un disturbo e sono state eliminate somministrando alle persone ogni giorno una dose di vitamine specifiche. Quando una coppia salta la loro dose, i due giovani scoprono l'amore, la gioia e il sesso per la prima volta, rendendosi però conto che devono anche affrontare e gestire il bagaglio emotivo legato a tutti questi nuovi elementi della loro vita.

Ecco il video:

I due protagonisti del lungometraggio sono Bel Powley (The King of Staten Island) e Nick Robinson (Love, Simon).

Nel cast ci sono anche Justin H. Min (Beef), D'Arcy Carden (The Good Place), il vincitore dell'Emmy Award Luke Kirby (The Marvelous Mrs. Maisel), Patti Harrison (Together Together), Nesta Cooper (Cold Copy) e Griffin Newman (The Tick).

La sceneggiatura del progetto è stata firmata da Angela Bourassa (If You Were the Last), coinvolta inoltre come produttrice esecutiva. Nel team della produzione ci sono anche Gregory Schmidt, Sean Bradley, Zareh Nalbandian, Powley, Robinson, Fabien Westerhoff e Richard J. Bosner.

Tyburski collaborerà nuovamente con Film Constellation dopo la buona accoglienza riservata a The Sound of Silence, con star Peter Sarsgaard e Rashida Jones.