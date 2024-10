Beatles '64: il documentario prodotto da Martin Scorsese debutta su Disney+, ecco quando

Beatles '64, il nuovo documentario del produttore Martin Scorsese e del regista David Tedesch sui Fab Four, sarà trasmesso in esclusiva su Disney+.

Beatles '64, il nuovo documentario del produttore Martin Scorsese e del regista David Tedeschi sulla prima visita dei Fab Four in America, sarà trasmesso in esclusiva su Disney+ a partire dal 29 novembre.

Il film presenta filmati mai visti prima della band, compresi rari filmati girati dai documentaristi Albert e David Maysles e restaurati in 4K da Park Road Post in Nuova Zelanda. Le performance dal vivo del primo concerto americano dei Beatles al Coliseum di Washington e le loro apparizioni su Ed Sullivan sono state rimescolate da WingNut Films e remixate da Giles Martin.

La musica e i filmati sono integrati da nuove interviste a Paul McCartney e Ringo Starr e ai fan la cui vita è stata trasformata dai Beatles.

Cosa racconta Beatles '64

La sinossi: "Il 7 febbraio 1964, i Beatles arrivarono a New York City con un'eccitazione e un'isteria senza precedenti. Dal momento in cui atterrarono all'aeroporto Kennedy, accolti da migliaia di fan, la Beatlemania travolse New York e l'intero Paese. La loro emozionante esibizione di debutto all'Ed Sullivan Show conquistò più di 73 milioni di spettatori, l'evento televisivo più seguito dell'epoca. Beatles '64 presenta lo spettacolo, ma racconta anche un dietro le quinte più intimo, catturando il cameratismo di John, Paul, George e Ringo mentre sperimentavano una fama inimmaginabile".

Beatles '64 è diretto da Tedeschi e prodotto da Scorsese, Margaret Bodde, Paul McCartney, Ringo Starr, Olivia Harrison, Sean Ono Lennon, Jonathan Clyde, Mikaela Beardsley, con Jeff Jones e Rick Yorn come produttori esecutivi.

In concomitanza con l'uscita del film Disney+, sette album americani dei Beatles saranno ripubblicati in vinile a livello mondiale il 22 novembre da Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Originariamente compilati per la pubblicazione negli Stati Uniti tra il gennaio 1964 e il marzo 1965 da Capitol Records e United Artists, questi album sono fuori catalogo in vinile dal 1995.