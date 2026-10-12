Baywatch con Stephen Amell su Rai 2 dopo lo streaming, ma il caso Lidia Poet brucia ancora

Il reboot con Stephen Amell, Brooks Nader e Noah Beck arriverà su Rai 2 dopo Prime Video. Il precedente di Lidia Poët e il calo di Hotel Costiera riaprono il dibattito sugli ascolti in chiaro.

Il reboot di Baywatch arriverà su Rai 2 dopo il debutto previsto su Prime Video nel 2027. Con Stephen Amell, Brooks Nader e Noah Beck, la serie punta sulla nostalgia, ma riapre anche una questione per la tv generalista: il pubblico seguirà il titolo anche in chiaro?

Baywatch torna in tv con 12 episodi tra azione e nostalgia

La nuova stagione di Baywatch sarà composta da 12 episodi e riporterà sulle spiagge californiane i celebri costumi rossi, tra salvataggi ad alto rischio, drammi personali e adrenalina. Il reboot, prodotto da FOX Entertainment e Fremantle, punta a rinnovare il franchise senza perdere gli elementi che lo hanno reso un fenomeno internazionale, contribuendo a lanciare star come Pamela Anderson.

Stephen Amell è Hobie Buchannon: il cast del reboot

A guidare la squadra sarà Stephen Amell, noto per Arrow, nei panni di Hobie Buchannon. Con lui Jessica Belkin, Shay Mitchell, Hassie Harrison, Thaddeus LaGrone, Noah Beck e Brooks Nader.

Baywatch: una foto del cast

Non mancheranno i richiami alla serie originale: David Chokachi tornerà come Cody Madison, mentre Livvy Dunne interpreterà Grace. Tra le guest star sono annunciati anche Erika Eleniak, Michael Bergin e Kelly Packard.

Baywatch su Rai 2, il precedente di Lidia Poët fa riflettere

La vera incognita riguarda gli ascolti. Il passaggio dallo streaming alla televisione generalista può ampliare il pubblico di una serie, ma non garantisce risultati positivi. Lo dimostra La legge di Lidia Poët, arrivata su Rai 1 dopo il successo su Netflix e poi trasferita su Rai 3 in seguito a risultati inferiori alle aspettative.

Il caso riporta al centro una domanda: quanto conta la notorietà conquistata sulle piattaforme quando un titolo approda sulla tv in chiaro? Il pubblico dello streaming, infatti, non coincide necessariamente con quello della televisione tradizionale.

Noah Beck (nel ruolo di Luke) e Jessica Belkin (nel ruolo di Charlie Vale)

Hotel Costiera, dagli ascolti del debutto al calo nel finale

Anche Hotel Costiera, la serie con Jesse Williams passata da Prime Video a Canale 5, offre uno spunto di riflessione. Il debutto televisivo del 1° settembre 2026 ha raccolto circa 1,94 milioni di spettatori, con il 14,43% di share. L'ultima puntata, trasmessa il 10 settembre, è invece scesa all'11% di share, perdendo circa 400 mila spettatori rispetto all'esordio.

Baywatch riuscirà a conquistare il pubblico della Rai?

Con il reboot, Rai 2 punta su un marchio riconoscibile e su un cast rinnovato. Resta da capire se la combinazione di nostalgia, azione e volti nuovi riuscirà a trasformarsi in un appuntamento seguito anche dal pubblico della tv generalista.

Il precedente di Lidia Poët e l'andamento di Hotel Costiera mostrano che il passaggio dallo streaming alla televisione non segue una regola unica. Per Baywatch, quindi, la prova decisiva arriverà soltanto con la messa in onda: fino ad allora, più che pronosticare un flop o un successo, sarà interessante osservare la risposta degli spettatori.