Batman: The Adventures Continue, in arrivo un fumetto legato alla serie animata

Batman: The Adventures Continue proseguirà il racconto lasciato in sospeso dalla famosa serie animata il cui mondo ritornerà, ma questa volta in versione fumetto con delle nuove avventure di Bruce Wayne ambientate nel DC Animated Universe e ideate dall'autore Alan Burnett e dall'artista Ty Templeton, già nel team dello show televisivo.

DC ha infatti annunciato il coinvolgimento nel nuovo progetto, che continuerà quanto narrato in The Batman Adventrues, di Bruce Timm, co-creatore del progetto originale che era composto da 85 numeri pubblicati dal 1992 al 1995 e legati agli show dedicati a Superman, Justice League e a Batman Beyond. Il doppiatore dell'iconico Bruce Wayne era invece Kevin Conroy.

Tra le pagine ci sarà spazio per Clark Kent, Lex Luthor e per l'arrivo di personaggi come Jason Todd, Deathstroke e Azrael.

Paul Dini della DC ha dichiarato: "Io e Alan ci siamo avvicinati alla scrittura delle storie con l'idea che stessimo realizzando la stagione che avreste potuto vedere se non avessimo abbandonato la serie per realizzare Batman Beyond". Il nuovo fumetto che mantiene la continuità creata con il DC Animated Universe affronterà il rapporto tra Bruce Wayne e Lex Luthor e si colmeranno dei vuoti lasciati dalla serie originale: "Ci saranno delle storie segrete che manderanno all'aria il mondo di Batman. Cose che nessuno sapeva ci fossero fino a questo momento".

Il primo numero di Batman: The Adventures Continue sarà disponibile digitalmente nel mese di aprile e arriverà poi in formato cartaceo il 6 maggio.