Barry Coe morto a 84 anni il protagonista del film I Peccatori di Peyton

Barry Coe è morto all'età di 84 anni, era stato il protagonista del film I Peccatori di Peyton e ha fatto parte del cast della serie Bonanza, oltre a essere conosciuto come Mr. Goodwrench grazie a una serie di spot andati in onda tra gli anni '70 e '80.

L'attore è morto il 16 luglio a Palm Desert, California, a causa della sindrome mielodisplastica del midollo osseo. Barry Coe ha debuttato nel mondo dello spettacolo con dei piccoli ruoli in film come D-Day The Sixth of June e serie tv tra cui Cheyenne, entrando poi nel cast di Fratelli Rivali - Love me tender con star Elvis Presley.

Il ruolo che gli ha regalato la fama e il successo è stato quello di Rodney Harrington nel lungometraggio I peccatori di Peyton nel 1957 con la parte di Rodney Harrington. Tra i suoi progetti successivi ci sono stati A Private Affair con Sal Mineo e Barbara Eden e But Not For Me, con star Clark Gable.

Coe ha conquistato nel 1960 un Golden Globe nella categoria Miglior Attore Emergente e successivamente ha debuttato nella serie Bonanza, non sostituendo Pernell Roberts a quanto pare per la gelosia di Michael London, che lo considerava un temibile rivale.

Barry Coe ha poi continuato a recitare e la sua ultima interpretazione sul grande schermo risale al 1978 con Lo squalo 2. Dalla fine degli anni Settanta agll'inizio degli Ottanta è quindi apparso con la parte di Mr. Goodwrench in una serie di famosi spot per la General Motors.