I Barbapapà tornano domani su Rai Yoyo con una nuova serie

I Barbapapà, gli iconici personaggi colorati, arrivano in esclusiva in chiaro, da domani su Rai Yoyo (in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 7:20 e in replica tutti i giorni alle ore 15:55 e dalla domenica al venerdì alle 20:50), con una nuovissima serie - 52 episodi da 11 minuti ciascuno - che è animata, scritta, diretta e musicata da Alice e Thomas Taylor, i figli dei creatori originali.

Dai mitici libri per bambini francesi diventati un altrettanto famoso cartoon che ha accompagnato intere generazioni a partire dagli anni Settanta, i leggendari Barbapapà, la più pop delle famiglie, tornano con la loro straordinaria capacità di trasformarsi in qualsiasi cosa, per intrattenere anche il pubblico di oggi e, serie ecologista ante litteram, per rinnovare il loro messaggio verde, efficace anche per le nuove generazioni. La nuova serie da 52 episodi (i primi 26 sono già completamente disponibili su RaiPlay) dal titolo Barbapapà - Una grande famiglia felice, prodotta dalla francese Normaal con la partecipazione di TF1 e Nickelodeon, mette di nuovo in scena la vita quotidiana di questa insolita famiglia nata nel 1970 dalla francese Annette Tison e dallo statunitense Talus Taylor.

Barbapapà - Una grande famiglia felice rimane fedele allo spirito dei Barbapapà che è stato alla base del successo: l'originalità e inventiva di un universo che ha racchiuso l'essenza dello spirito degli anni '70. Personaggi gentili, liberi e gioiosi, dalle forme tonde e colori pop che hanno scelto di vivere in campagna. Fin dall'inizio Talus Taylor si è assicurato che i Barbapapà fossero pionieri della consapevolezza ambientale. I libri affrontavano il tema dell'inquinamento e spiegavano il concetto emergente di energia rinnovabile. Quanto ad Annette Tison, non permise ai suoi personaggi di vivere in un grattacielo, ma inventò un'abitazione ecologica alternativa creando la loro famosa casa a forma di bolle. Dopo la scomparsa di Talus Taylor nel 2015 e dopo oltre 250 libri illustrati tradotti in oltre 30 lingue ideati con la moglie Annette, il testimone è ora passato ai loro figli. Per Alice e Thomas Taylor, allegria, creatività, apprendimento, ecologia e tolleranza sono valori che ogni epoca deve conoscere per condividerli.

L'origine dei Barbapapà

I Barbapapà sono personaggi buffi, ognuno di un diverso sgargiante colore, nati per caso dall'espressione "barbe à papa", in francese "zucchero filato", ascoltata a Parigi da Talus Taylor quando sentì un bambino chiedere ai suoi genitori qualcosa che suonava come "baa baa baa baa" e, non comprendendo il francese, chiese a quella che sarebbe diventata sua moglie il significato. Un nome perfetto, pieno di "p" e "b", le consonanti che i bambini di tutto il mondo pronunciano per prime. Nasce così Barbapapà, rosa come una nuvola di zucchero filato, e la sua celebre frase che accompagna ogni trasformazione, diventata un vero e proprio tormentone della serie originale: "Resta di stucco, è un barbatrucco!". Parola quest'ultima che ha introdotto nella lingua italiana il celebre neologismo per definire un espediente ingegnoso, un abile stratagemma per risolvere un problema, l'eccezionale particolarità dei Barbapapà.

Locandina di La famiglia Barbapapà

Al primo personaggio, si aggiunsero Barbamamma (nera) e sette barbabébé, ognuno con una sua caratteristica: Barbabella (viola), regina di bellezza, aggraziata, narcisista e affascinante; Barbaforte (rosso) appassionato di sport, energico, temerario e fantasioso; Barbalalla (verde) musicista sensibile e di talento; Barbabarba (nero e peloso) artista ispirato, ostinato e inventivo, Barbottina (arancione) intellettuale intelligente, ribelle, bohémien, Barbazoo (giallo) amico degli animali gentile, sognatore, premuroso, generoso, e Barbabravo (blu) scienziato curioso, innovativo e impulsivo. Senza dimenticare la goffa Lolita, la simpatica cagnolina a macchie della famiglia.

Le prime due serie animate realizzate in Giappone nel 1974 e nel 1977, alle quali se ne aggiunse una terza nel 1999, vennero trasmesse in Italia a partire dal 1976 su Rai2, diventando il primo cartone giapponese a sbarcare nel nostro paese. La nuova serie dei Barbapapà, prodotta in Europa e incentrata sulle avventure dei Barbabebé, mantiene la miscela originale di forte impatto visivo e affabile gentilezza. La serie è realizzata in animazione tradizionale che beneficia delle possibilità offerte dai nuovi strumenti del moderno 2D per la produzione di questa nuova immagine per gli anni 2000. E poiché i Barbapapà sono sempre state creature contemporanee, la piccola Barbalalla ascolta la musica dal suo telefonino, Barbabravo non alza il naso dal joystick dei videogiochi e il sogno di Barbabella è di ricevere un tablet per Natale. Eppure, i Barbapapà amano la loro vita circondati dalla natura, vivendo al ritmo delle stagioni, apprezzano le cose semplici e il divertimento perenne assicurato dalla musica, dal disegno, dal gioco all'aperto.