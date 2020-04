BAO Publishing: da graphic novel a fumetti, ecco le iniziative nel periodo quarantena

Bao Publishing durante l'emergenza del coronavirus Covid-19 è lieta di annunciare qualche nuova iniziativa per restare vicina ai lettori. Le notizie della casa editrice continuano in tutto il periodo di quarantena e non manca uno sguardo al prossimo futuro con alcune preview dei libri più attesi dell'anno.

Per quanto riguarda i video e le dirette con gli autori Bao, venerdì 10 aprile alle ore 17 appuntamento sui canali Instagram di Alessandro Baronciani e Colapesce, che leggono in diretta il loro graphic novel La distanza, un viaggio in Sicilia fatto di musica, amori interrotti, appuntamenti mancati e appunto la distanza, quella che ormai fa parte quotidianamente della vita di ognuno di noi. Continuano poi le dirette sul canale Instagram di BAO Publishing, l'hashtag è #merendaconbao e tra i prossimi ospiti ci saranno: Teresa Radice e Stefano Turconi, Flavia Biondi e Rita Petruccioli. Tra i video sull'IGTV BAO Publishing invece sono già disponibili i contributi di tanti autori e autrici come Marta Baroni, Holdenaccio, Giulio Macaione e Sergio Gerasi che raccontano la loro vita casalinga in questo periodo un po' complicato e ci offrono bellissimi consigli di lettura, l'hashtag è #iostoacasaconbao.

Zerocalcare durante l'incontro a Lucca Comics & Games 2017

Nel reparto Fumetti digitali, sempre più lettori in questo periodo di emergenza stanno scoprendo e apprezzando la lettura in digitale, anche a fumetti. Tra gli altri Zerocalcare ha raggiunto i primi posti della classifica Amazon con ben tre titoli (16-22 marzo). Continuano le iniziative di BAO con nuove promozioni sui titoli più amati: fino al 5 aprile, i fumetti di Leo Ortolani nel catalogo BAO: CineMAH: Il buio in sala, CineMAH: Il buio colpisce ancora, Cinzia, OH! Il libro delle meraviglie e Due figlie e altri animali feroci, in digitale, su tutti gli store, ciascuno a € 1,99. Dal 6 al 12 aprile, La distanza di Baronciani e Colapesce in digitale, su tutti gli store, a € 2,99. Da mercoledì 8 a lunedì 13 aprile, continua CountDown quarantena. 10 titoli: Indomite 1 e 2, Reverie, Night Bus, Il Suono del mondo a memoria, Nimona, Stella di Mare, Inni alle Stelle, Quando tutto diventò Blu, Stelle o Sparo, Freezer, ciascuno a € 1,99

Tra le anteprime, scopriamo La terra, il cielo e i corvi di Teresa Radice e Stefano Turconi: tra le novità più attese del 2020 il nuovo graphic novel degli amatissimi autori di "Il porto proibito", "Non stancarti di andare" e tanti altri, previsto in uscita per l'autunno. In anteprima le parole della sceneggiatrice:

"Russia, marzo 1943. Tre soldati: non si conoscono, non si capiscono, non si piacciono. Ma, a causa della guerra, sono costretti a passare una settimana insieme. Una piccola storia nelle retrovie della Storia, verso un futuro incerto, con il passato che ritorna. Una storia scaturita da alcune lettere ritrovate e che riecheggia di luoghi vicinissimi che ci portiamo nel cuore".