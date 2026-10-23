Ballando con le Stelle, tornano Federica Nargi e Bianca Guaccero: cosa faranno in puntata

Nuovo appuntamento con Ballando con le Stelle e due volti molto amati sono pronti a tornare sulla pista del dancing show di Rai 1. Sabato 24 ottobre Federica Nargi e Bianca Guaccero saranno le ballerine per una notte della puntata di sabato 24 ottobre, con un'esibizione speciale che le vedrà protagoniste insieme.

Federica Nargi e Bianca Guaccero: il passato a Ballando con le Stelle

Bianca Guaccero e Federica Nargi hanno partecipato alla stessa edizione di Ballando con le Stelle, conquistando entrambe un posto sul podio. Bianca ha trionfato, classificandosi al primo posto, mentre Federica ha chiuso la competizione in terza posizione.

Un percorso che ha lasciato il segno e che le vedrà nuovamente protagoniste dello show di Rai 1, questa volta in una veste diversa da quella di concorrenti.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Ballando

Il ritorno in pista sarà anche l'occasione per ritrovare i rispettivi compagni, attuali protagonisti del programma di Milly Carlucci, anche se in ruoli diversi. Bianca Guaccero è legata sentimentalmente a Giovanni Pernice, ballerino professionista del programma, conosciuto proprio durante la sua partecipazione al dancing show.

Federica Nargi, invece, ritroverà il suo storico compagno, i due si sono fidanzati nel marzo del 2009, Alessandro Matri, ex calciatore e concorrente dell'edizione in corso, in coppia con la ballerina professionista Giada Lini.

Un tango per due: l'esibizione senza ballerini professionisti

La particolarità della serata riguarderà proprio la loro esibizione. Le due ex concorrenti non saranno affiancate da due partner professionisti durante il ballo, ma si esibiranno insieme in un tango.

Saranno quindi Federica Nargi e Bianca Guaccero a condividere la pista, senza l'ausilio dei ballerini professionisti. Un momento speciale che riporterà al centro dello show due protagoniste della stessa edizione, pronte a ritrovarsi sotto i riflettori di Ballando con le Stelle.