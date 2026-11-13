Ballando con le Stelle, Paolo Belli torna in pista dopo l’incidente: l’accoglienza speciale di Milly Carlucci

Il cantante si prepara a ritrovare il pubblico di Rai 1 dopo il periodo difficile a seguito dell'incidente. E per l'occasione, la produzione avrebbe pensato a qualcosa di speciale.

Paolo Belli si prepara a tornare a Ballando con le Stelle e ad accoglierlo ci sarà una sorpresa organizzata da Milly Carlucci. Dopo diversi mesi lontano dalle telecamere, il cantante dovrebbe essere tra i protagonisti della puntata di sabato 21 novembre, questa volta come ballerino per una notte. Un'occasione per ritrovare i colleghi e il pubblico di Rai 1, con un'esibizione che si preannuncia particolarmente emozionante.

Paolo Belli torna a Ballando con le Stelle dopo l'incidente

Paolo Belli con Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle

A distanza di alcuni mesi dall'ultima apparizione televisiva, Paolo Belli sarebbe pronto a rimettere piede nello studio di Ballando con le Stelle. Secondo quanto anticipato da Fanpage, il cantante parteciperà alla puntata del 21 novembre nei panni di ballerino per una notte, uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico del sabato sera.

E Milly Carlucci avrebbe già in mente come rendere speciale l'occasione. L'idea sarebbe quella di riunire tutti i maestri in un'unica esibizione, con Belli al centro di una coreografia pensata appositamente per lui. Per conoscere i dettagli però bisognerà attendere, ma le premesse lasciano immaginare una parentesi piuttosto emozionante.

Chi segue Ballando con le Stelle fin dagli esordi conosce bene il rapporto tra il cantante e il programma. Con la sua orchestra, Paolo Belli ha contribuito a costruire l'identità musicale dello show, accompagnando concorrenti, giudici e conduttrice attraverso numerose edizioni.

Lo scorso anno aveva deciso di cambiare per un attimo prospettiva, mettendosi personalmente alla prova come concorrente al fianco di Anastasia Kuzmina. Un'esperienza che gli aveva permesso di mostrare al pubblico anche il suo lato più competitivo e autoironico.

La stagione 2026 è cominciata invece senza di lui. Milly Carlucci non lo aveva dimenticato e, durante la serata inaugurale, aveva trovato il modo di rivolgergli un pensiero. Il prossimo 21 novembre potrebbe finalmente arrivare l'occasione per un nuovo incontro davanti alle telecamere.

I mesi lontano dalla televisione dopo l'incidente

Dietro l'assenza del musicista c'è una vicenda dolorosa, risalente al 13 luglio. Durante un'uscita in bicicletta nel Reggiano, Belli è rimasto coinvolto in uno scontro con Alessandro Magnani, 41 anni, morto il giorno seguente a causa delle conseguenze dell'incidente.

La Procura di Reggio Emilia ha avviato gli accertamenti per chiarire quanto accaduto e il cantante è stato iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di omicidio stradale, senza che questo implichi un accertamento della sua responsabilità.

Nei mesi successivi Belli ha preferito rinunciare agli impegni pubblici. A settembre era arrivata anche la comunicazione ufficiale, condivisa con la Rai, relativa alla sua mancata partecipazione televisiva a Ballando con le Stelle. Una decisione legata alla volontà di rispettare il dolore dei familiari di Magnani.

Il rapporto con la trasmissione, però, è proseguito lontano dalle telecamere, attraverso il lavoro svolto insieme alla produzione.

Paolo Belli riprende gli impegni: dalla Rai al teatro

Paolo Belli

A inizio novembre il cantante ha deciso di rivolgersi nuovamente ai suoi fan. In un filmato condiviso sui social il 3 novembre ha raccontato di aver "scelto di rimanere in silenzio per rispetto", spiegando anche le ragioni che lo hanno portato a riprendere gradualmente la propria attività professionale.

Tra queste c'è il desiderio di tornare a lavorare con i componenti della sua Big Band, con i quali condivide da tempo il palcoscenico.

Il calendario prevede già due appuntamenti: il 6 dicembre all'Auditorium Spira Mirabilis di Formigine, nel Modenese, e il 15 gennaio 2027 alla Lavanderia a Vapore di Collegno, vicino Torino. Belli porterà in scena Come se non ci fosse un domani, uno spettacolo dedicato alla sua carriera.

Intanto, per il pubblico televisivo, la data da segnare è quella del 21 novembre. L'eventuale apparizione a Ballando con le Stelle rappresenterebbe un primo passo verso il ritorno in video, con una serata che si annuncia diversa dalle consuete ospitate del programma.