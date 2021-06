Avengers Campus: inaugurata a Disneyland l'area dedicata ai supereroi Marvel (VIDEO)

A Disneyland, in California, è stato inaugurato l'Avengers Campus, un'area interamente dedicata ai supereroi Marvel, presenti anche fisicamente per accogliere i visitatori del parco.

A Disneyland, in California, gli Avengers sono pronti ad accogliere i fan della Marvel. Il parco giochi più celebre al mondo ha dato infatti vita ad un nuovo campus dedicato esclusivamente all'universo dei supereroi più amati del cinema. Proprio in quest'area, Spider-Man volerà sopra i visitatori che, a terra, saranno invece accolti dai vari Iron Man, Black Panther e moltissimi altri eroi. L'Avengers Campus occupa un'area di circa 2 ettari ed è l'ultima progettazione targata The Walt Disney Company per quanto riguarda i suoi famosi parchi a tema, che sono rimasti chiusi a lungo durante il picco dell'emergenza sanitaria.

Le attrazioni principali dell'area includono un robot aereo di Spider-Man che effettua giravolte mentre vola a circa diciotto metri da terra. I visitatori potranno inoltre cavalcare un'attrazione di Spider-Man chiamata Web Slingers, dove si uniranno al supereroe per combattere Spider-Bot fuori controllo. I set fisici e gli ambienti virtuali si fonderanno per far sentire gli ospiti come se stessero davvero lanciando le proprie ragnatele, hanno detto i designer. "È la prima volta che celebriamo tutti questi eroi e li riuniamo in un unico luogo", ha affermato John Mauro, produttore esecutivo del portfolio di Walt Disney Imagineering. Per quanto riguarda la parte food, ci sarà la possibilità di mangiare lo shawarma, chiaro omaggio ad una scena alla fine del film Avengers del 2012 in cui i vari supereroi si riuniscono per mangiare insieme il piatto mediorientale dopo aver salvato il mondo.

Ricordiamo che il Disneyland Resort, che include l'originale Disneyland e l'adiacente California Adventure, ha riaperto al pubblico il 30 aprile dopo essere stato chiuso per più di un anno a causa dell'emergenza sanitaria. L'inaugurazione dell'Avengers Campus era stata originariamente fissata per luglio 2020. È stato costruito in un'area che in precedenza celebrava il film d'animazione A Bug's Life. Come parte delle misure di sicurezza in corso, Disneyland accetterà ospiti solo dalla California fino al 15 giugno, quando inizierà invece a consentire visitatori anche da altri stati.