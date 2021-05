Avanti un altro pure di sera, paura in studio: la valletta cade rovinosamente in puntata

Nella puntata del 30 maggio di Avanti un altro pure di sera la valletta di puntata è caduta rovinosamente: tanta paura in studio ma fortunatamente la signora non ha subito nessun infortunio.

Paura nello studio di Avanti un altro pure di sera: la valletta di puntata è caduta a terra mentre un concorrente la portava in braccio correndo. Fortunatamente l'incidente non ha avuto conseguenze e la signora non ha subito nessun infortunio.

Una nuova rovinosa caduta in un programma di Paolo Bonolis ma, fortunatamente, questa volta non ha avuto conseguenze, a differenza di quanto accadde due anni fa.

L'incidente della puntata del 30 marzo è stato fortunatamente meno drammatico ma lo spavento per Paolo Bonolis è stato forte. La puntata di Avanti un altro pure di sera vedeva la sfida tra 'concorsi' e 'web'. Della prima categoria faceva parte Luigi "Lei purtroppo non ce l'ha fatta a giocare. Fa parte della categoria concorsi perché fa delle cose strane", ha detto Bonolis presentandolo al pubblico.

Il concorrente ha spiegato la sua bizzarra specialità, come potete vedere in questa clip: "Ho fatto delle gare insieme a mia moglie che sono molto particolari. In Germania è il trasporto della moglie, devi trasportarla aggrappata davanti o da dietro. Il vincitore ha l'equivalente del peso della moglie in birra".

Bonolis ha voluto vedere dal vivo come si svolgeva questa prova e ha chiesto ad Adriana, la valletta della puntata, di prestarsi al gioco come moglie di Luigi. "La prova sussiste nel correre per 70 metri con la signora in braccio", ha spiegato il concorrente che poi è partito. Pochi metri dopo è avvenuto l'incidente, Luciano è inciampato e Adriana è caduta a terra. "Perché l'ha lanciata?", ha detto Bonolis mentre si avvicinava alla signora che lamentava un dolore alla spalla. Paolo l'ha invitata a non alzarsi: "Aspetti un attimo, chiudo la trasmissione e veniamo da lei. Però questo dovrebbe fare più ascolti?", ha detto Bonolis per stemperare la tensione e dopo aver lanciato la pubblicità ha urlato "c'è un prete?".

Quando la linea è tornata in studio il conduttore ha rassicurato tutti, Adriana era presente e stava bene, "L'incidente di poc'anzi non ha portato a nulla di grave. La signora Adriana è in buone condizioni". Poi, rivolgendosi a Luigi, Paolo Bonolis ha detto "per lei si è schiuso un nuovo orizzonte. Non fa più la corsa della moglie, ma il lancio della medesima, una nuova specialità. Lui scaglia la signora, più lontano la lancia e più birra beve".

Pochi giorni fa la Procura di Roma ha deciso di processare quattro dirigenti legati alla trasmissione Ciao Darwin, dove nella puntata del 17 aprile del 2019 il concorrente Gabriele Marchetti cadde rovinosamente restando paralizzato dal collo in giù.