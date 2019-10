Gli autori di The Conjuring al lavoro su un franchise horror sulla LaLaurie Mansion

Gli autori di The Conjuring, Chad e Carey Hayes, stanno sviluppando un nuovo franchise horror ispirato alla storia della tristemente famosa LaLaurie Mansion di New Orleans.

Chad e Carey Hayes, autori di The Conjuring, stanno sviluppando un nuovo franchise horror tutti ispirati alla storia della tristemente famosa LaLaurie Mansion del quartiere francese di New Orleans, già apparsa, in qualche modo, in American Horror Story.

I due fratelli hanno deciso di raccontare la macabra storia della casa a 3 piani e della sua sanguinaria proprietaria, Madame Delphine LaLaurie, attraverso una serie di film che dovrebbe cominciare a vedere la luce già all'inizio del 2020.

La LaLaurie Mansion si trova nel quartiere francese di New Orleans, al 1140 di Royal Sreet, ed è considerata una delle case più infestate al mondo, nonostante la versione originale dell'edificio non esista più, andata distrutta in un incendio che divampò dalle cucine il 10 aprile del 1834. La casa fu poi ricostruita completamente seguendo il progetto originale, ma non è più visitabile. Nel corso degli anni è stata acquistata anche da Nicolas Cage, mentre l'attuale proprietario, a cui si deve una elegante ristrutturazione, è un magnate che l'ha chiusa al pubblico.

La LaLaurie Mansion è una delle dimore più famose d'America per via del suo macabro passato: Madame LaLaurie infatti non era solo una socialite del tempo, famosa per le sue feste stravaganti, ma anche una serial killer che ha torturato e ucciso un numero imprecisato di schiavi al suo servizio. "Caratteristica" che fu scoperta solo dopo il famoso incendio del 1934, appiccato da una cuoca lasciata incatenata a una stufa. L'intervento dei pompieri per spegnere le fiamme portò alla luce le stanze degli orrori al terzo piano dove la proprietaria era solita torturare i suoi schiavi fino alla morte. Venuta a conoscenza della spaventosa storia, la popolazione di New Orleans si riversò in massa nella casa, distruggendo tutto quello che era stato risparmiato dal fuoco.

Madame LaLaurie, fuggita dalla città, visse negli Stati Uniti fino al 1936, anno del suo trasferimento a Parigi. Kathy Bates l'ha interpretata in American Horror Story: Coven e in un episodio di American Horror Story: Apocalypse. I fratelli Hayes hanno espresso l'intenzione di raccontare la storia di quella macabra dimora, dalla sua nascita fino alla contemporaneità. Al lavoro sul franchise insieme a loro anche Cindy Bond, Doug McKay e Michael Whalen, attuale proprietario, tutti nel ruolo di produttori. Gli sceneggiatori hanno addirittura espresso il desiderio di risiedere nella casa per la stesura delle prime bozze e la speranza è che il proprietario acconsenta a far girare alcune scene direttamente in loco.

"Chad e Carey hanno anche troppo materiale, ma sono dei veri maestri nelle rivisitazioni cinematografiche di storie inquietanti. Non vorremmo per nessuna ragione al mondo che questa vicenda diabolica fosse nelle mani di altri" ha dichiarato Doug McKay. Chad e Carey Hayes dal canto loro si sono dichiarati alquanto eccitati per il progetto: "Adoriamo scrivere film su storie vere, con momenti in cui le persone possono guardare e scoprire che in effetti quelle cose sono accadute. Con LaLaurie Mansion possiamo fare esattamente questo. C'è molto materiale sul suo passato oscuro e spaventoso. Per non parlare del fatto che dopo aver trascorso un po 'di tempo lì, ciò che abbiamo vissuto personalmente è stato davvero snervante. Non siamo stati così entusiasti di un progetto dai tempi di 'The Conjuring'".