Atlantic Crossing, da stasera su Rai3 la miniserie con Kyle MacLachlan: trama della prima punata

Debutta stasera su Rai3, alle 21:20, Atlantic Crossing, la miniserie storica, con protagonista il due volte candidato agli Emmy Kyle MacLachlan, che fa luce sia sulla vita dietro le mura della Casa Bianca, sul matrimonio non convenzionale di Franklin ed Eleonor Roosevelt, ma soprattutto sul ruolo effettivo della principessa ereditaria Märtha nella guerra, cercando di chiarire se il suo stretto rapporto con il presidente abbia effettivamente contribuito a cambiare il corso del conflitto.

La trama della prima puntata ci porta nella Norvegia del 1940: nonostante abbia dichiarato la propria neutralità, il Paese viene invaso e occupato dalla Germania nazista. La famiglia reale norvegese cerca rifugio all'estero: Re Haakon VII e suo figlio, il principe ereditario Olav, fuggono a Londra mentre la principessa ereditaria Märtha (Sofia Helin) ed i suoi tre figli vengono accolti come rifugiati politici negli Stati Uniti, alla Casa Bianca, grazie al presidente Franklin Delano Roosevelt (Kyle MacLachlan).

Atlantic Crossing è basata sulla vera storia della principessa ereditaria norvegese Märtha che, per salvare il suo Paese, senza temere scandali e soprattutto senza temere di mettere a rischio il proprio matrimonio con il principe Olav, combatte con l'arma della diplomazia sensibilizzando politici e soprattutto l'opinione pubblica.

Realizzata con enorme valore produttivo da Cinenord in coproduzione con Beta Film per NRK, la serie vede Alexander Eik come regista e co-sceneggiatore in collaborazione con Linda May Kallestei. Dal loro lavoro emerge un racconto in grado di mettere in secondo piano i privilegi che contraddistinguono la vita dei Reali per renderli, agli occhi degli spettatori, una famiglia divisa tra gli obblighi legati al proprio ruolo e il tentativo di pensare alla propria sopravvivenza di fronte alle avversità.