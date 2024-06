Asia Argento, Morgan, Claudio Bisio e Giulio Base primi ospiti al Lamezia International Film Fest 2024

Annunciati i primi ospiti del Lamezia International Film Fest 2024, che realizzerà il "miracolo" riunendo Asia Argento e Morgan, ma vedrà anche la partecipazione di Claudio Bisio e del regista Giulio Base.

Annunciate le sezioni Esordi d'Autore, che continua ad esplorare gli inizi dei più grandi artisti di cinema, e Colpo d'Occhio (apri gli occhi), il concorso internazionale che si apre per la prima volta anche ai lungometraggi inediti e non ancora distribuiti in sala, per continuare a dare uno sguardo nel mondo attraverso il buco della serratura che è in fondo ogni macchina da presa.

Tra i primi ospiti, in rigoroso ordine alfabetico, Asia Argento, Giulio Base, Claudio Bisio, Marco Morgan Castoldi, Claudia Kovacs, Mandrake. Altri se ne aggiungeranno e saranno annunciati prossimamente insieme alle tante novità che saranno svelate pian piano, da qui fino all'inizio del festival, il 15 luglio.

Tra i tanti eventi collaterali che saranno presto resi noti, si annuncia la partnership con TRAME festival; inoltre ci sarà anche un nuovissimo esperimento, uno storytelling digitale applicato con l'associazione Reportage.

Ideato e diretto da GianLorenzo Franzì, il LIFF - Lamezia International Film Fest 2024 si terrà a Lamezia Terme dal 15 al 20 luglio 2024.