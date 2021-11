Arlene Dahl è morta a 96 anni, la madre di Lorenzo Lamas è stata la star di Viaggio al centro della Terra

Arlene Dahl è morta oggi 29 novembre 2021 all'età di 96 anni, l'attrice era la madre di Lorenzo Lamas e aveva recitato in film di successo come Viaggio al centro della Terra.

A confermare la triste notizia è stato il figlio con un post sui social media, ma senza rivelare alcun dettaglio.

Lorenzo Lamas ha scritto: "Mia madre è morta questa mattina a New York. Era l'influenza più positiva della mia vita".

Arlene Dahl era nata l'11 agosto 1925 a Minneapolis e, prima di ottenere la fama internazionale con Viaggio al centro della Terra, aveva già recitato in oltre 20 film tra cui film come The Bride Goes Wild che è stato il primo progetto previsto dal suo contratto con MGM, The Outriders, Inside Straight e Reign of Terror.

L'attrice ha fatto inoltre parte del cast di soap opera di successo come All My Children e One Life to Live, oltre a recitare in progetti per il piccolo schermo che comprendono Fantasy Island, Love Boat e Burke's Law.

Dahl ha inoltre lavorato a teatro, con show andati in scena a Broadwya come Cyrano de Bergerac e Applause, e per la radio, oltre a occuparsi della rubrica sulla bellezza Let's Be Beautiful peer oltre 20 anni e aver lanciato linee di abiti e cosmetici.

Nel 1960 ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.