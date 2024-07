"Che sia solo per una frazione di secondo la felicità esiste": Arisa ha trovato l'amore, ecco di chi si tratta

Arisa è di certo una delle artiste musicali più in vista degli ultimi anni, ed anche per questo è una tra le più appetibili per il gossip e non solo. Negli ultimi mesi la giovane cantante aveva fatto scalpore sui social per alcune sue foto senza veli, in cui annunciava pubblicamente di essere in cerca di un nuovo ragazzo. Ebbene, sembra che questa mossa abbia funzionato in qualche modo.

Arisa si mostra pubblicamente insieme al suo nuovo lui

Ormai è infatti trascorso un anno da quando Arisa, al secolo Rosalba Pippa, si è lasciata con il ballerino Vito Coppola, con il quale vinse Ballando con le Stelle. E ora sembra per lei arrivato il momento di una nuova avventura; questa volta a far battere il suo cuore è il musicista jazz Walter Ricci, di origini napoletane, il giovane pare aver creato con la ragazza un legame molto forte, tanto da renderli praticamente inseparabili.

Arisa completamente nuda su Instagram: "Valuto proposte di matrimonio, solo intenzioni serie"

Ad annunciare ufficialmente la nuova coppia è stata la stessa artista di origini genovesi, che ci ha tenuto ad informare i suoi amati fan pubblicando sulla sua pagina Instagram diversi scatti che la ritraggono insieme al suo nuovo amore. Nel post della gallery si possono leggere tra le altre cose, alcune frasi che fanno capire quanto attualmente sia intensa la storia che i due amanti stanno vivendo: "Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste".

Qui sotto la gallery di Instagram, in cui Arisa ha raccolto foto e video col suo nuovo fidanzato.