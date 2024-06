Aqua World: al parco acquatico di Cinecittà World arriva l'estate, ecco le proposte per gli ospiti

Nel weekend ad Aqua World, il nuovo parco acquatico di Cinecittà World, prenderà ufficialmente il via la stagione estiva e il weekend sarà ricco di appuntamenti e iniziative, a partire da sabato 29 giugno che si svolgerà un Summer Party.

Nella Cinepiscina prenderà infatti il via la gironata di festa dedicata all'arrivo della bella stagione, tra maxi gonfiabili e animazione che coinvolgerà gli ospiti del Parco.

L'offerta proposta dal parco

Nei 20.000 mq di Aqua World - situato a Castel Romano, con l'ingresso da Via Irina Alberti a fianco di Cinecittà World - ci sarà spazio per attrazioni come Paradiso, il fiume lento dove tutta la famiglia può rilassarsi a bordo di morbidi gommoni in un paesaggio composto da acque cristalline, vegetazione tropicale e sabbia dorata della Phuket Beach, e la Cinepiscina di 1700 mq che propone un maxischermo dove verranno proiettati film ed eventi sportivi come gli Europei di Calcio e i Giochi olimpici.

Non mancheranno anche l'area Vip composta da ombrelloni, lettini e cabine riservate, il Ristobar Aqua World, ristorante a tema estivo, shop e servizi e la zona relax immersa nel verde, tra piante esotiche e profumi davvero unici. Per chi non vuole rinunciare all'adrenalina anche in acqua ci sono invece Vortex & Boomerang, i nuovi scivoli di ultima generazione da cui si vola in piscina a bordo di gommoni biposto, tra discese mozzafiato, ripidi pendii, e schizzi d'acqua.

Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World Spa, ha dichiarato: "Ad Aqua World gli ospiti possono godersi l'estate senza pensieri. Parcheggi comodi senza girare per ore, lettini e ombrelloni gratuiti, acque pulite e controllate, un ambiente sicuro per i bambini...insomma, una giornata come al mare, meglio del mare".

Il parco sarà aperto tutti i giorni fino al 15 Settembre e l'ingresso avrà un costo di €15, il pomeridiano (dalle 15) €10. L'abbonamento annuale, al costo di €69, permette ingressi illimitati nei 3 parchi del gruppo Cinecittà World. Chi cerca la comodità estrema, può noleggiare cabine e ombrelloni anche per tutta la stagione. Info e biglietti sono disponibili sul sito www.aquaworld.it