Anteo Rai Cinema Spazio Realtà Virtuale: rassegna di video immersivi dal 18 ottobre al 18 dicembre a Milano

Dal 18 ottobre al 18 dicembre 2024, l'Anteo Rai Cinema Spazio Realtà Virtuale ospiterà una rassegna di quattro video immersivi 360 realizzati dagli studenti e dalle studentesse della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano. Questi i titoli dei video: Moondust, Inside Stravinsky, Amelia, Have You Flown Far? e Grosse.

Il primo appuntamento, previsto per il 18 ottobre alle 18:30, sarà un incontro speciale con Laura Valletta, Viviana Violante e Claretta Zanettin, tre delle atlete protagoniste di Grosse, progetto dedicato al mondo del bodybuilding femminile.

Spaziano tra storia, arte e sfide personali Moondust, Inside Stravinsky, Amelia, Have You Flown Far?, video che consentono al pubblico di vivere esperienze interattive e coinvolgenti attraverso l'uso della realtà virtuale. I quattro video VR nascono come parte integrante dei documentari multimediali interattivi che da ormai 11 anni studenti e studentesse della Civica Scuola di Cinema realizzano come saggio di fine anno: questi progetti rappresentano il culmine di un percorso formativo in cui sperimentano nuovi linguaggi espressivi e tecnologie avanzate, consolidando così la loro capacità di coniugare creatività e innovazione.

Di cosa parlano i video immersivi

Moondust, realizzato nel 2019 in occasione del cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, permette allo spettatore di rivivere l'emozionante rientro degli astronauti dell'Apollo 11 sulla Terra dal punto divista di Armstrong, Aldrin e Collins durante la loro quarantena forzata, un momento di isolamento e riflessione dopo l'impresa lunare.

Amelia, Have You Flown Far?, girato nel 2020, crea l'illusione di trovarsi a bordo del Lockheed Vega di Amelia Earhart, la prima donna pilota ad attraversare in solitaria l'Atlantico, facendo vivere le emozioni e i pensieri di Amelia durante il volo che l'ha resa un'icona mondiale di emancipazione femminile.

Inside Stravinsky è stato realizzato nel 2021 e porta lo spettatore al centro dei pensieri di Igor Stravinsky in un episodio in cui il compositore viene trattenuto alla stazione di Chiasso nel 1915. La tensione dell'attesa si mescola con i suoni e le visioni che ispirarono la Sagra della Primavera, regalando una percezione intima del processo creativo dell'artista. Infine

Grosse, realizzato nel 2024, è un'esplorazione del mondo del bodybuilding femminile e segue quattro atlete italiane di alto livello che affrontano la trasformazione estrema del loro corpo.

Per informazioni: www.spaziocinema.info/milano/eventi-e-rassegne/anteo-rai-cinema-spazio-realta-virtuale.