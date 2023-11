Anna Kanakis è morta a 61 anni, la modella e attrice aveva recitato per il cinema e la tv

Anna Kanakis, attrice e modella eletta nel 1977 Miss Italia, è morta nella giornata di ieri 20 novembre all'età di 61 anni.

La triste notizia è stata condivisa dal marito Marco Merati Foscarini e i funerali si terranno a Roma il 23 novembre, nella chiesa di San Salvatore in Lauro.

La carriera dell'attrice

Un'immagine di Anna Kanakis

Anna Kanakis era diventata Miss Italia a soli 15 anni e, quattro anni dopo, aveva partecipato a Miss Universo, intraprendendo una carriera come modella.

Successivamente ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema in alcune commedie e nel film drammatico 'O Re, diretto da Luigi Magni, accanto a Giancarlo Giannini e Ornella Muti.

Negli anni '80 ha collaborato più volte con Castellano e Pipolo e con Sergio Martin. Tra i suoi film ci sono Attila flagello di Dio, Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, Acapulco, prima spiaggia... a sinistra.

Per il piccolo schermo, invece, ha recitato in varie fiction come Vento di ponente e La terza verità.

Anna Kanakis ha intrapreso anche una carriera politica per il partito fondato da Francesco Cossiga, Unione democratica per la Repubblica, e ha scritto numerosi romanzi.