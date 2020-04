Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, stasera su Canale 5 in prima visione free!

Va in onda stasera su Canale 5 alle 21:21 Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, secondo capitolo della serie spin-off e prequel di Harry Potter.

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald arriva stasera su Canale 5, in prima visione free, alle 21:21. Una settimana dopo la messa in onda del primo capitolo di Animali Fantastici, gli spettatori Mediaset si ritroveranno così catapultati ancora una volta nel mondo di Harry Potter attraverso la sua serie spin-off.

Sono passati alcuni mesi da quando Newt ha contribuito alla scoperta e alla cattura del famigerato mago Gellert Grindelwald (Johnny Depp). Grindelwald però è riuscito a fuggire e si è circondato di diversi seguaci, sollevando i maghi contro tutte le creature non magiche. L'unico che potrebbe fermarlo è Albus Silente, il quale avrà bisogno dell'aiuto di Newt Scamander...

L'arrivo in tempi brevissimi dei diritti di trasmissione in chiaro del secondo capitolo della saga prequel Animali Fantastici ha costretto Mediaset a posticipare la maratona già annunciata del Signore degli Anelli, ma di questo ringraziano sicuramente i fan di Harry Potter che, due anni dopo averlo visto al cinema, possono tornare a godersi I crimini di Grindelwald direttamente dal divano di casa. E tra pochi mesi dovrebbe arrivare al cinema anche Animali Fantastici 3, terzultimo episodio di una saga che dovrebbe contare, secondo J.K. Rowling, 5 film in totale.