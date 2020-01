Andrei Konchalovsky incontra il pubblico domani a Firenze

Il noto regista russo Andrei Konchalovsky, autore di film di successo (Zio Vanja, Maria's Lovers, A 30 secondi dalla fine, Homer and Eddy, Tango & Cash), due volte Leone d'Argento al Festival di Venezia, per i film The Postman's White Nights (2014) e Paradise (2016), il cui ultimo film Il Peccato. Il furore di Michelangelo, uscito nelle sale lo scorso novembre, è stato girato in buona parte di Toscana, sarà ospite al cinema La Compagnia di Firenze martedì 28 gennaio.

La mattina (ore 9.00) proiezione de Il Peccato. Il furore di Michelangelo per le scuole (info e prenotazioni: info@lanternemagiche.it). Il film è una grande co-produzione russo-italiana ed è incentrato sulla vita di Michelangelo Buonarroti, qui raccontato in modo inedito, lontano dagli stereotipi, in perenne lotta con i suoi dissidi interiori, il suo senso di colpa, il suo rapporto controverso con la religione e le continue pressioni dei committenti.

Alle ore 15.00 in programma a La Compagnia una Masterclass con Andrei Konchalovsky: il regista incontrerà gli studenti delle scuole secondarie, università e scuole di cinema e tutti gli appassionati e i cinefili interessati all'evento. Ingresso libero. A moderare la matinée per le scuole e la Masterclass, sarà il critico Gabriele Rizza.

Alle 21.00, proiezione per il pubblico de Il Peccato. Il furore di Michelangelo, preceduta dal saluto in sala di Andrei Konchalovsky. Biglietti:: 4€ intero/ 3€ ridotto IOinCOMPAGNIA Info: www.cinemalacompagnia.it