Andrea G. Pinketts, il famoso scrittore e giornalista, è morto a 57 anni

Andrea G. Pinketts, il famoso scrittore e giornalista, è morto oggi all'età di 57 anni dopo una lunga lotta contro il cancro.

L'autore di alcune celebri inchieste, come quella sul "mostro di Foligno" Luigi Chiatti o sulla setta dei Bambini di Satana, sono diventate celebri in tutto il mondo, come i romanzi con protagonista il suo alter ego Lazzaro Santandrea.

Un anno fa aveva scoperto un carcinoma in gola e successivamento uno alla spina dorsale che lo aveva costretto a restare a letto e a muoversi utilizzando una sedia a rotelle. Pinketts ha condiviso negli ultimi mesi molti aggiornamenti sulla sua situazione di salute, rivelando inoltre di aver affrontato delle crisi violente a causa della somministrazione della morfina.

Il suo personaggio più famoso è il detective Lazzaro Santandrea e nella sua carriera ha lavorato anche come attore, nel film Via Montenapoleone diretto da Carlo Vanzina, e ha scritto per il teatro e la televisione. Nel 2011, inoltre, aveva fatto parte del cast di conduttori della tramissione Mistero, su Italia 1, continuando la collaborazione anche nell'anno successivo.

Andrea Giovanni Pinchetti era nato a Milano il 12 agosto 1961 e la città lombarda era spesso al centro dei suoi romanzi noir.