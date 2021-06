Andare a scuola a Hollywood: l'educazione sul piccolo e grande schermo

Disponibile in libreria Andare a scuola a Hollywood, saggio scritto a quattro mani da Massimo Benvegnù & Mattia Bertoldi dedicato a raccontare l'istruzione sul piccolo e grande schermo.

Tutti noi abbiamo frequentato due tipi di scuola: quella in cui eravamo iscritti e quella che vedevamo in televisione o al cinema, sognando di trascorrere lì la nostra giovinezza. La rappresentazione dei licei e delle università statunitensi ha lasciato un marchio nel nostro immaginario collettivo. Possiamo intuire molte cose anche se non le abbiamo vissute: il ruolo delle cheerleader all'interno di una high school, per esempio, o la struttura di un qualunque campus del Midwest.

Cresciuti all'ombra dell'eterno paragone tra la nostra vita e quella dei protagonisti di Beverly Hills, 90210 o Dawson's Creek (spoiler: la nostra vita ne usciva sempre perdente), ci siamo rivisti nella vita di chi - proprio come noi - viveva tumulti da adolescente o giovane adulto.

Com'è scandito il percorso scolastico negli USA. E poi c'è il confronto tra realtà e fiction: la scuola negli USA è proprio come quella di Hollywood? Tutto questo lo trovate nel saggio Andare a scuola a Hollywood, che passa in rassegna i film e le serie televisive ambientate nel mondo scolastico disegnato da Hollywood, riportandovi sui banchi di scuola. Con una promessa: non appena suonerà la campanella, sarà subito come essere a casa.

Dawson's Creek arriva su Netflix: cinque motivi per (ri)scoprirlo con il binge watching