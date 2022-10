L'amore è cieco 3, su Netflix in streaming da oggi

L'amore è cieco, il seguitissimo esperimento sociale di Netflix, torna con la sua terza stagione, disponibile in streaming da oggi 19 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Per due stagioni, abbiamo visto come il gigante streaming abbia provato a trovare un nuovo modo di conoscersi: l'amore può essere cieco? È possibile per le persone far funzionare un matrimonio sulla base di una connessione emotiva prima che fisica? La prima stagione ha mostrato alcune relazioni di successo, mentre la seconda non ha avuto un bilancio molto positivo: anche se due coppie hanno detto "sì", si sono separate poco più di un anno dopo.

I primi cinque episodi di L'amore è cieco 3 sono già disponibili su Netflix, mentre i successivi quattro episodi saranno pubblicati la settimana prossima, con il gran finale disponibile tra due settimane. Alla fine vedremo le coppie passare finalmente alla vita reale: quella connessione emotiva resisterà alla prova di famiglie e amici? Nick e Vanessa Lachey tornano a presentare lo show, daranno i loro consigli per far funzionare le relazioni di quei 30 single che inizieranno la stagione, ma come sempre non tutti arriveranno alla fase finale di L'amore è cieco.