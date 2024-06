Amici 23, Dustin Taylor ha trovato l'amore in Italia? Le ultime indiscrezioni

L'esperto di gossip Amedeo Venza direttamente dalla sua pagina Instagram ha diffuso degli aggiornamenti in merito al ballerino Dustin Taylor, tra i protagonisti del serale di Amici 23 e pupillo di Alessandra Celentano. Sembra infatti certo che Dustin ed il ballerino professionista Angelo Recchia si stiano frequentando e il loro avvicinamento sarebbe iniziato già durante il serale dell'ultima edizione dello show.

Dustin Taylor ed Angelo Recchia si frequentano?

L'indiscrezione sarebbe supportata anche da una foto che Recchia ha postato sui suoi canali social. Il giovane ha pubblicato diversi scatti recentemente e, in uno di questi, si può notare come la sua mano sia intrecciata con quella del noto ballerino australiano.

La notizia non è stata resa ufficiale dai diretti interessati, perciò in tal senso non resta che attendere ulteriori sviluppi in merito alla questione. L'unica certezza è che sicuramente qualcosa è scattato tra i due, ma se si stia parlando di qualcosa di più di una semplice amicizia o affinità è ancora tutto da vedere. Al momento non possiamo che comunicare i rumor diffusi da Amedeo Venza.

Alessandra Celentano e Dustin

Dustin racconta la sua vita fuori dal talent

Dopo la finale dell'ultima edizione di Amici Taylor ha rivelato a Verissimo quelli che sono i suoi progetti futuri, e tra questi c'è anche il voler restare in Italia: "Vorrei restare qui, crearmi una nuova vita, imparare con i maestri di ballo". Un nuovo paese e una nuova vita". Si tratta certamente di una decisione importante, specie considerando che il ragazzo non vede la sua famiglia da diversi mesi, a causa della sua partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi.