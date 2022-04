American Gigolo, lo showrunner David Hollander allontanato dal progetto per "cattiva condotta"

David Hollander, showrunner di Ray Donovan, è stato allontanato dalla produzione di American Gigolo dopo un'investigazione relativa ad accuse di cattiva condotta.

Deadline ha riferito che lo sviluppatore, regista, produttore esecutivo e showrunner è stato allontanato dall'adattamento televisivo di American Gigolo per Showtime, prodotto da Paramount Television Studios. David Hollander è stato licenziato dopo un'indagine su accuse di cattiva condotta che, presumibilmente, non erano legate a molestie sessuali. Si ritiene che il produttore co-esecutivo David Bar Katz, che ha anche lavorato con Hollander in Ray Donovan di Showtime, assumerà il ruolo di showrunner di American Gigolo.

American Gigolo ha come protagonista Jon Bernthal nel ruolo di Julian Kaye, un accompagnatore arrestato per omicidio. Ambientata 15 anni dopo il processo di Kaye e la successiva condanna al carcere, la serie trova il suo protagonista in lotta per capire ciò che gli è realmente accaduto. Kaye cerca anche di legarsi nuovamente alla sua ex fiamma Michelle, interpretata da Gretchen Mol. La serie è basata sul film di Paul Schrader del 1980 con Richard Gere. Rosie O'Donnell, Lizzie Brocheré, Wayne Brady e Leland Orser sono gli altri membri del cast.

Hollander ha scritto e diretto il pilota della nuova serie, prodotta da Paramount TV Studios con Jerry Bruckheimer Television. Fino a questo momento, sono stati girati 7 episodi su 10.

David Hollander ha ottenuto una nomination agli Emmy per la miglior regia e un WGA Award per la miglior nuova serie per Ray Donovan. La star di American Gigolo, Jon Bernthal, ha recentemente dichiarato a GQ di essere stato sorpreso di essere stato scelto come protagonista della serie: "Non credo di possedere alcun tipo di sex appeal naturale. Mi sono sempre visto come un tipo strano. E' pazzesco per me e mi spaventa - ed è per questo che andrò fino in fondo".