Amazon Prime Day 2021: ecco alcune imperdibili offerte

Due giorni di offerte imperdibili sono alle porte e Amazon ha dato il via all'Amazon Prime Day 2021 alle 00:01 del 21 giugno in 20 paesi del mondo. I clienti Amazon Prime avranno accesso esclusivo a più di 2 milioni di offerte inclusi i marchi più popolari e amati in ogni categoria, tra cui moda, casa, bellezza e tanto altro, insieme a numerosi vantaggi per godere di intrattenimento ed esclusive incredibili su Prime Video, Amazon Music e Prime Gaming e molto di più.

Per celebrare l'arrivo di Prime Day, Amazon ha inoltre collaborato con NIO Cocktails, azienda italiana che crea cocktail già mixati di altissima qualità, per creare un'esclusiva box in edizione limitata composta da 4 cocktail speciali ispirati a 4 benefici Amazon Prime: Stream 'n' Sour x Prime Video, Rhumba x Amazon Music Prime, Game Sour x Prime Gaming e Booktail x Prime Reading. 4 cocktail imperdibili, miscelati con estrema ricercatezza e gusto da Patrick Pistolesi, per una pausa o un brindisi per una scena indimenticabile, per un altro livello conquistato, per un paragrafo da fissare nella mente o per un ritmo e una melodia da sogno.

Anche durante questo Prime Day, Amazon sostiene le piccole e medie imprese, dando loro l'opportunità di mostrare i loro prodotti a milioni di clienti Prime in tutto il mondo che, durante Prime Day, possono scegliere fra oltre un milione di offerte di prodotti di piccole e medie imprese, inclusa una selezione di prodotti dalle 14.000 PMI che vendono su Amazon.it. Durante questo Prime Day e per tutto il resto del 2021, Amazon investirà più di 100 milioni di dollari a livello globale per sostenere il successo delle piccole medie imprese che scelgono di vendere i propri prodotti su Amazon.

Anche quest'anno Alexa e i dispositivi Amazon sono protagonisti del Prime Day con offerte imperdibili. Inoltre, il 21 e 22 giugno, domandando "Alexa, quali sono le mie offerte del Prime Day?", i clienti potranno scoprire e approfittare di tutte le offerte in corso. Ecco un'anteprima delle offerte di Prime Day:

Dispositivi Amazon

Risparmia oltre €30 sul nostro altoparlante intelligente più popolare, Echo Dot (4ª generazione), disponibile a soli €24,99

Risparmia fino a €30 sull'altoparlante Echo Dot (3ª generazione), disponibile a €19,99 (anziché €49,99)

Risparmia €27 su Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa di ultima generazione, disponibile a soli €32,99

Risparmia ben €50 su Fire TV Cube, il lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, disponibile a soli €69,99

Risparmia fino a €35 sul tablet Fire HD 8, disponibile a €54,99, e fino a €60 per il Fire HD 10, acquistabile al prezzo di €89,99

Risparmia fino a €15 per Blink Mini, la nostra videocamera di sicurezza intelligente per interni, disponibile a soli €24,99

Marchi Amazon

Fino al 30%% su accessori per la casa, prodotti per la cucina ed elettronica di marchi tra cui AmazonBasics, Umi ed EONO.

Fino al 30% su articoli per l'ufficio e fino al 25% sui marchi di mobili Amazon come Movian, Rivet e Alkove.

Fino al 30% su caffè, olio d'oliva e altri generi alimentari di Happy Belly, Sport & Nutrition di AMFIT e prodotti per la salute e la bellezza di Amazon Basic Care, Solimo e Belei e molto altro ancora.

Amazon Launchpad

Risparmia fino al 50% su una selezione di prodotti dalle startup del momento presenti nella vetrina Amazon Launchpad, ad esempio:

Tech

Bellezza e cura della persona

Sport e outdoor

**Giochi e giocattoli

Ulteriori offerte da Amazon