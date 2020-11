Amazon Black Friday 2020: offerta su Amazon Fire Stick!

Il Black Friday 2020 è arrivato e non potevamo che cominciare questa giornata di shopping online con tante offerte su Amazon Fire Stick! Abbiamo selezionato per voi alcune delle offerte più gustose riguardanti il nuovo modo di gustare in tv i migliori servizi streaming.

Tra le occasioni messe a disposizione da Amazon.it troviamo la Fire TV Stick con telecomando vocale legato ad Alexa, la Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale o, per chi ne fosse già provvisto, solo il telecomando vocale. E con Amazon Prime, qui per ottenere i primi 30 giorni gratuiti, le consegne sono super veloci!

Ecco le migliori offerte dell'Amazon Fire Stick:

E inoltre: