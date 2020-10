Amazon Black Friday 2020 in anticipo: ecco le offerte attive da oggi

Parte oggi l'evento Black Friday in anticipo di Amazon.it con un'ampia selezione di offerte ogni giorno, in stile Black Friday.

Prende il via oggi Black Friday in anticipo, l'evento di Amazon.it che permette a tutti i clienti di acquistare una selezione di prodotti di piccole e medie imprese e i marchi più popolari con offerte vantaggiose e grandi sconti su prodotti di ogni categoria: dai giocattoli alla moda, dall'elettronica agli articoli per la casa e la cucina, ai prodotti per la beauty routine e molto ancora.

A partire da oggi, tante offerte ogni giorno, in stile Black Friday, e opportunità di risparmio su una vasta selezione di prodotti che renderanno più semplice che mai per i clienti anticipare i propri acquisti natalizi. Inoltre, Amazon offre ai clienti più di un milione di offerte in tutto il mondo e per tutta la stagione, oltre a tante idee per i regali natalizi e un'ampia selezione di prodotti a prezzi bassi ogni giorno, realizzando davvero una stagione di risparmi per i clienti di tutto il mondo. I clienti possono iniziare a cogliere al volo le offerte sul sito Amazon.it, sull'app Amazon o semplicemente chiedendo "Alexa, quali sono le mie offerte?".

Non c'è bisogno di attendere per assicurarsi grandi occasioni: con "Black Friday in anticipo", Amazon rende più facile che mai trovare i regali migliori a prezzi bassi, prima delle festività. Inoltre, la maggior parte degli articoli spediti da oggi fino al 31 dicembre 2020, potrà essere restituita fino al 31 gennaio 2021. Le offerte incluse di seguito, e molte altre, sono disponibili in varie date e orari a partire da oggi, fino ad esaurimento scorte.

Marchi Amazon

I clienti possono risparmiare fino al 25% su accessori per la casa, elettronica, attrezzature sportive e molto altro dei marchi AmazonBasics, Ultrasport e Umi.

I clienti possono risparmiare fino al 40% su prodotti alimentari essenziali selezionati Happy Belly, prodotti di bellezza Belei e find. beauty e alimenti per animali domestici di Lifelong.

Fino al 40% di sconto sui nostri marchi Amazon Fashion tra cui find., Meraki, Aurique, Iris & Lilly e Truth & Fable

Amazon Launchpad

Risparmia fino al 25% su una selezione di prodotti presenti nella vetrina Amazon Launchpad, ad esempio:

Broadlink Smart Home Hub - Mini 3 Telecomando Universale a infrarossi

Ausdom - Business Webcam per PC

BassPal - Auricolari bluetooth 5.1 impermeabili con custodia di ricarica

Broadlink RM4 Mini - Hub wifi per la casa intelligente compatibile con Alexa

Offerte in varie categorie

Samsung Galaxy M51

Braun Silk-expert Pro 5 PL5014 Epilatore Luce Pulsata

Oral-B Genius 10000N Spazzolino Elettrico Ricaricabile Nero, 4 Testine

Hoover FD22G Scopa Ricaricabile 2 in 1 Freedom, senza Sacchetto

Nescafé Dolce Gusto Mini Me Macchina per Caffè Espresso

Playmobil - Caserma dei Ghostbusters

Bowflex stazione fitness multifunzione

Fifa 21 - Nintendo Switch

Ogni giorno e durante tutta la stagione natalizia, i dipendenti Amazon si impegnano costantemente per offrire ai clienti consegne veloci, comode e gratuite. Dal suo arrivo in Italia nel 2010, Amazon ha investito oltre 5,8 miliardi di euro creando oltre 6.900 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato a cui si aggiungeranno altri 1,600 posti di lavoro entro la fine dell'anno, raggiungendo un totale di oltre 8.500 dipendenti impiegati in oltre 25 siti in tutto il Paese.

Solo nel 2020, l'azienda ha annunciato l'apertura di 10 nuovi stabilimenti, con lo scopo di garantire consegne sempre più rapide ed efficienti. In tutti i siti Amazon, la salute e la sicurezza dei dipendenti rappresentano la priorità. Per questo motivo, quest'anno l'azienda ha investito 800 milioni di dollari nell'implementazione di misure anti-Covid, acquistando materiale e strumentazione utile e modificando più di 150 processi in tutte le aree di business.

Tra le misure implementate, sono inclusi l'acquisto di DPI come mascherine, disinfettante per le mani, scanner termici, termometri, salviette disinfettanti e nuove postazioni per lavarsi le mani, oltre a una rapida introduzione del distanziamento sociale di due metri. Tutto questo per continuare a garantire consegne veloci ed efficienti anche durante le festività natalizie e nel periodo successivo. Oltre alla consegna gratuita di milioni di articoli, i clienti Amazon possono scegliere tra diverse possibilità per acquistare e ricevere regali per le festività natalizie.