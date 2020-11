Amami: il film con Moana Pozzi stasera su Cine34

Stasera su Cine34, alle 23:11, va in onda Amami, film di culto con protagonista Moana Pozzi, diretto nel 1992 da Bruno Colella, sceneggiatore con Giovanni Veronesi, ed un cast di grandi caratteristi composto da Novello Novelli, Carlo Buccirosso, Flavio Bucci, Carlo Monni, un giovane Massimo Ceccherini ed i musicisti Edoardo Bennato e Tony Esposito.

Locandina di Amami

Tullio Venturini (Novello Novelli) è un pensionato toscano rimasto vedevo, la cui sola ragione di vita è ormai la figlia Anna (Moana Pozzi), partita per Roma per inseguire un sogno: diventare una famosa attrice.

E in effetti Anna è diventata famosa, tanto che tutti nel suo paese d'origine la conoscono, però grazie ai film porno.

Quando Tullio decide di andare a Roma per fare una sorpresa alla figlia, trova ad attenderlo una verità che lo lascia sbalordito: la sua Anna è un'apprezzata attrice pornografica. Riuscirà ad amare ancora sua figlia nonostante la cocente delusione?

Amami è stato l'ultimo film girato da Moana Pozzi, scomparsa a soli 33 anni appena due anni dopo.