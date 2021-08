Alvaro Vitali svela il retroscena su Lino Banfi e Gianfranco D'Angelo: "Ci rimase malissimo"

Alvaro Vitali ha parlato di Lino Banfi e del recentemente scomparso Gianfranco D'Angelo, raccontando un aneddoto inerente agli anni in cui i due lavoravano assieme.

Durante un'intervista del settimanale Oggi Alvaro Vitali, indimenticabile interprete di Pierino e di numerosi film della commedia italiana degli anni '70 ed '80, ha svelato un retroscena riguardante Lino Banfi e Gianfranco D'Angelo, l'attore scomparso lo scorso 15 agosto.

"Dal 1975 al 1978 io e Gianfranco abbiamo girato 15 film: una catena di montaggio... Tra gli attori, sicuramente il più determinato a sgomitare ed emergere a tutti i costi era Lino Banfi. Tant'è che D'Angelo fu fatto fuori ed entrò Lino al suo posto accanto a me. Prima eravamo io e Gianfranco il tandem. Se ci rimase male? Molto, lasciò il cinema dicendo: 'Non mi merita' per dedicarsi al teatro." Ha rivelato Vitali a proposito del suo amico.

Prima di entrare a far parte del Drive In di Antonio Ricci facendo coppia fissa con Ezio Greggio, D'Angelo è stato uno dei volti più noti e celebri della commedia all'italiana degli anni 70, caratterizzata da molti alti e bassi per quanto concerne lo stile ma di enorme successo popolare.

D'Angelo era sposato con Anna Maria, dalla quale ha avuto due figlie, Daniela e Simona, anche loro attrici e doppiatrici. L'attore è deceduto dopo una breve malattia il 15 agosto 2021 al Policlinico Gemelli di Roma, pochi giorni prima di compiere 85 anni.