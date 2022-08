Alma, su Netflix in streaming da oggi

Alma, la serie spagnola horror ideata dallo sceneggiatore di The Orphanage, è disponibile su Netflix in streaming con tutta la prima stagione da oggi 19 agosto 2022.

Alma, la serie spagnola horror ideata dallo sceneggiatore di The Orphanage, è disponibile su Netflix in streaming con tutta la prima stagione da oggi 19 agosto 2022 per gli utenti abbonati al servizio.

Dopo essere sopravvissuta a un incidente d'autobus in cui quasi tutti sono morti, la giovane Alma si sveglia in una stanza di ospedale senza ricordare nulla del suo incidente... e neanche del suo passato. La sua casa è piena di ricordi che lei non riconosce e l'amnesia e il trauma la costringono a vivere dei terrori notturni, insieme a inquietanti visioni che non riesce a spiegarsi.

Con l'aiuto dei suoi genitori e amici, Alma farà di tutto per scoprire i segreti che si nascondono intorno all'incidente, mentre la ragazza avrà sempre più difficoltà a recuperare la sua vita e la sua identità. Il creatore dello show è Sergio G. Sánchez, già regista di Marrowbone - uno degli horror più acclamati degli ultimi anni tra gli amanti del genere - e sceneggiatore del pluripremiato The Orphanage e dell'atipico disaster movie The Impossible.

Nel cast figurano Mireia Oriol, Álex Villazán, Pol Monen, Claudia Roset, Javier Morgade, Nil Cardoner, María Caballero, Milena Smit, Elena Irureta, Marta Belaustegui, Josean Bengoetxea, Kándido Uranga, Katia R. Borlado, Ximena Vera, Celia Sastre, Laura Ubach, Javier Gallardo, Raúl Tejón, Alejandro Serrano, Isabel Marcos, Sheyla Deulofeu, Alan García Perico, Pancho Martínez Deulofeu e Fenia Garcés Perico.