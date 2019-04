Alien Day: ecco le promo SaldaPress sui fumetti horror!

Il 26 aprile, come da tradizione, si celebra l'Alien Day e SaldaPress regala ai fan tantissime promo, offerte, sconti e pubblicazioni di fumetti dell'Alien Universe!

Quest'anno la ricorrenza ha un sapore molto speciale, perché sono passati esattamente 40 anni dal 1979, quando uscì nei cinema di tutto il mondo Alien di Ridley Scott e tutto ebbe inzio. Partiamo dalle novità in arrivo grazie a SaldaPress: mercoledì 24 aprile, insieme alle versioni regular, usciranno in fumetteria - e nello shop online del sito saldapress.com - le due edizioni variant di Aliens #25 e Predator #8, che, affiancate, vanno a comporre un'unica immagine. I due albi variant saranno in vendita anche in un'unica soluzione, con allegato il cofanetto vuoto del ciclo Fire and stone. E infine, sarà in vendita anche il Cofanetto completo del ciclo Fire and Stone: cinque volumi già protetti dal cofanetto.

Ma non è tutto. Dal 22 aprile al 4 maggio, infatti, saranno di nuovo disponibili in fumetteria i primi albi spillati dei mensili Aliens e Predator e, soprattutto per chi non ha approfittato della promo col 25% di sconto, sarà possibile acquistare i volumi dell'Aliens Universe - sia cartonati che brossurati, compreso Predator 30°anniversario - col 15% di sconto (sconto valido anche sul sito saldapress.com, inserendo il codice/coupon ALIENDAY2019 prima della conclusione dell'ordine).

La settimana prossima si celebra l’ALIEN DAY, con una promo saldaPress dedicata. I tre titoli con cui tutto ha è iniziato: ALIENS 30° ANNIVERSARIO, PROMETHEUS - FIRE AND STONE e il primo ALIENS.

Info sull'ALIEN DAY saldaPress qui: https://t.co/yam03SDCsU#ThrowbackThursday pic.twitter.com/gOUIjUkiSK — saldaPress (@saldaPress) April 18, 2019

Ecco nel dettaglio i volumi disponibili col 15% di sconto: