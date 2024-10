Alice in Horrorland arriva a MagicLand in esclusiva nazionale

Il Parco MagicLand,parco divertimenti più grande del centro-sud Italia, annuncia l'arrivo di Alice in Horrorland, libera rielaborazione del classico di Lewis Carroll che dà vita a uno spettacolo indimenticabile. Dal 31 ottobre al 2 novembre, il Gran Teatro Alberto Sordi ospiterà l'unica rappresentazione nazionale di questo spettacolo mozzafiato che vede Wonderland diventare un luogo oscuro e pericoloso, popolato da creature mostruose e personaggi inquietanti.

Non mancano i personaggi nati dalla penna di Lewis Carroll, come la Regina di Cuori, più malvagia che mai, o il Cappellaio Matto, più folle e inquietante del solito, e il Coniglio Bianco, sempre più ossessionato dal tempo. In questo oscuro mondo delle meraviglie, nulla è come sembra e la curiosità può essere fatale. Riuscirà Alice a sfuggire all'incubo o finirà per far parte del macabro gioco della Regina?

Realizzata da Scarlett Entertainment, Alice in Horrorland è un'esperienza sensoriale completa, con performance straordinarie, effetti speciali mozzafiato e una scenografia che trasporterà gli spettatori in un mondo parallelo, oscuro e affascinante.

Halloween a MagicLand

Quest'anno MagicLand offre un'esperienza unica, la celebrazione del Día de los Muertos, realizzata in collaborazione con l'Ambasciata del Messico. Un ponte tra due culture per celebrare con allegria e rispetto la festa dei morti. Ma le novità non finiscono qui. Per gli amanti del brivido, MagicLand ha preparato ben 20 attrazioni a tema, tra cui horror house, percorsi per la famiglia, parate e animazioni itineranti. Tra le novità assolute, spicca la Horror Zone Apocalypse Valley, un viaggio spaventoso attraverso cinque zone post-apocalittiche.

Per i più piccoli, oltre al Día de los Muertos, sono previsti numerosi eventi e spettacoli, come il Viaggio nella Foresta dei Ricordi e la Gattobaleno Witch Parade.