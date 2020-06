Alex Zanardi, terribile incidente in handbike: il pilota in gravi condizioni

Il campione sportivo Alex Zanardi sta affrontando l'ennesima lotta per la vita dopo un incidente in handbike avvenuto circa un'ora fa nei pressi di Pienza: è in condizioni critiche.

Terribile incidente per Alex Zanardi che al momento versa in gravi condizioni. Ricoverato immediatamente all'ospedale Le Scotte di Siena, si trova al momento in sala operatoria. Il grande campione sportivo e di vita era impegnato in una tappa della staffetta di Obiettivo tricolore quando si è scontrato con un mezzo pesante.

Alex Zanardi stava partecipando ad una tappa di Obiettivo Tricolore che si trovava nel territorio toscano grazie ad Obiettivo 3, un progetto del supercampione per iniziare i ragazzi disabili allo sport, l'obiettivo era centrare tutti insieme il pass per le Paralimpiadi di Tokyo. L'incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza, l'impatto con il mezzo pesante avrebbe causato ad Alex un politrauma. L'allarme è stato dato dagli altri atleti che stavano partecipando alla staffetta, Zanardi è stato portato in ospedale dall'elisoccorso. Secondo alcuni testimoni Alex Zanardi non ha mai perso i sensi.

Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te. pic.twitter.com/oMhDfGaOEo — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 19, 2020

Sportivo con la S maiuscola, Alex in questo momento ha al suo fianco tutto il mondo dello sport e non solo, Federica Pellegrini in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ha scritto: "Forza Alex, ora metticela tutta" - "Forza Alex...ca**o adesso devi mettercela tutta".

Personaggio amatissimo anche dal pubblico televisivo, Alex Zanardi conduce dal 2012 il programma Sfide su Rai3, mentre lo scorso 2 giugno ha condotto su Rai1, in occasione della Festa della Repubblica, il programma Non Mollare Mai - Storie Tricolori, con ospiti del modo dello spettacolo e dello sport.