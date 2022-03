Chi è Alessandro Orsini, il professore della Luiss criticato per le sue idee sulla guerra in Ucraina

Alessandro Orsini, che dal 18 marzo 2022 ha iniziato a scrivere per Il Fatto Quotidiano in qualità di analista sulla guerra in corso tra Russia e Ucraina, è un professore e giornalista, nonché fondatore dell'Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della Luiss, di cui è anche direttore, come del quotidiano Sicurezza Internazionale.

Orsini è nato il 14 aprile 1975 a Napoli, si è laureato in sociologia all'Università La Sapienza e in seguito ha conseguito un dottorato all'Università Roma Tre e una serie di studi all'estero. È anche un professore associato nel Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss, dove insegna Sociologia generale e Sociologia del terrorismo.

Alessandro, dopo essersi specializzato in "strategie di ingresso in gruppi violenti motivati da odio ideologico", è stato nominato membro della commissione del governo per lo studio dell'estremismo jihadista con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2016.

Oltre a tutto questo, Alessandro Orsini ha scritto una serie di libri sullo Stato Islamico, sulle Brigate Rosse, sulle milizie fasciste, sugli immigrati, presentati in diverse università straniere tra Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Ungheria e Lituania e riportati sul sito del Governo Italiano e sul sito del MIT di Boston.