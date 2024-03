Alessandro Nivola nel cast di The Room Next Door, diretto da Pedro Almodóvar

Il regista Pedro Almodóvar tornerà alla regia di un lungometraggio in occasione di The Room Next Door e nel cast ci sarà anche Alessandro Nivola.

Alessandro Nivola farà parte del cast di The Room Next Door, il prossimo film girato in inglese da Pedro Almodóvar.

Il progetto sarà prodotto dalla casa di produzione del regista, El Deseo, in collaborazione con Sony Pictures Classics.

Le star coinvolte

Nel cast di The Room Next Door ci sono anche Julianne Moore, Tilda Swinton e John Turturro. Alessandro Nivola è il nome più recente di quelli annunciati tra gli interpreti del progetto.

Pedro Almodóvar tornerà alla regia di un lungometraggio dopo la realizzazione di Madri parallele, realizzato nel 2021 e che aveva debuttato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Le donne nel cinema di Pedro Almodóvar: madri, mogli e amanti sull'orlo di una crisi di nervi

Nivola, prossimamente, sarà protagonista sugli schermi in occasione della miniserie The Big Cigar, in cui ha la parte del produttore cinematografico Bert Schneider, di cui si racconta l'amicizia con il leader delle Pantere Nere, Huey P. Newton.

Tra i suoi prossimi progetti ci sono anche KRaven the Hunter, targato Marvel, The Brutalist diretto da Brady Corbet.