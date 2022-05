Alessandro Borghese 4 Ristoranti da stasera su Sky Uno e NOW: Torino nella prima puntata

Inizia stasera su Sky Uno alle 21:15 un nuovo viaggio da Nord a Sud dell'Italia con Alessandro Borghese 4 Ristoranti, lo show - produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia - che riparte con la nuova stagione per sette settimane.

In questo nuovo viaggio lungo la Penisola Chef Borghese visiterà alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici d'Italia: da Alghero a Grado (Gorizia), dal Molise a Verona, da Gubbio (Perugia) fino a Milano. Nella prima puntata sarà a Torino alla ricerca del miglior ristopub del capoluogo piemontese. Si va quindi alla scoperta di una ristorazione spesso poco conosciuta, quella che si "nasconde" all'interno dei pub e proprio in quella città l'offerta è per tutti i gusti. Con una forte sfumatura anglosassone: irlandesi, inglesi, scozzesi dominano la scena, e talvolta i camerieri arrivano a servire i clienti in kilt. In gara dunque, nel primo appuntamento, ci sono Massimo del Six Nations - Murphy's Pub, Pierpaolo di The Overbridge Pub, Luciano col suo Connery Pub, Luca e il suo The Shamrock Inn.

Anche nei 7 inediti episodi che compongono questo ciclo, quattro ristoratori si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria; ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e la categoria Special, che cambia di puntata in puntata: tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, protagonista di quella puntata, così da rendere la gara tra loro sempre più diretta e intensa, senza esclusione di colpi. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, l'ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Come da tradizione, ogni pasto è preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Tutto viene osservato nei minimi dettagli, per un'analisi che prosegue poi anche durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine si scopre il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l'intera classifica. Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un "bollino" 4 RISTORANTI esposto all'esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.

I RISTORANTI DEL PRIMO EPISODIO