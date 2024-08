Alan Wake e Control al centro di nuovi progetti cinematografici e televisivi

Annapurna collaborerà con Remedy Entertainment per sviluppare e produrre dei progetti cinematografici, televisivi e destinati ad altri formati audiovisivi legati ai videogiochi Control e Alan Wake.

L'accordo stretto porterà inoltre lo studio a co-produrre e co-finanziare la realizzazione del gioco Control 2.

Il nuovo accordo

Un anno fa Remedy aveva collaborato con Epic Games Publishing per sviluppare e produrre Alan Wake 2, in grado di stabilire vendite record e conquistare molti riconoscimenti.

Hector Sanchez, che faceva parte proprio del team di Epic Games, una settimana fa è diventato Presidente dei progetti interattivi e dei New Media di Annapurna, collaborando quindi con Megan Ellison, che ha fondato ed è CEO dello studio, per sviluppare varie proprietà intellettuali.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Cosa raccontano Control e Alan Wake

Control ha come protagonista Jesse Faden, una giovane che è entrata in possesso di poteri soprannaturali dopo aver incontrato una forza paranormale, Polaris. Suo fratello Dylan, invece, è scomparso nel nulla, rapito da una misteriosa organizzazione. Dopo quasi 20 anni da quando i due sono stati separati, Jesse scopre finalmente dove si trova l'organizzazione segreta governativa che ha rapito il fratello: una sede in pieno centro a New York che è in realtà un collegamento verso altri piani di esistenza e che ha il potere di mutare al suo interno e di non essere visto dal mondo normale.

Alan Wake segue invece quello che accade a uno scrittore statunitense che ha avuto un sogno in cui è alle prese con una Presenza Oscura. L'autore è alle prese con un blocco creativo che gli impedisce di lavorare e, con la moglie, va in vacanza su un isolotto situato su Cauldran Lake, scoprendo però che la donna stava cercando di aiutarlo a riprendere il lavoro. La situazione prende successivamente una svolta inaspettata quando la moglie scompare.