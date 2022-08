Aka7even, tour sospeso: "Ho un nodulo alla gola, devo fermarmi"

Aka7even ha sospeso il tour per un nodulo alla gola: la notizia è stata rivelata dallo stesso cantante di Amici 20 con una serie di storie su Instagram. Il cantante ha spiegato che i dottori gli hanno ordinato di rimanere a riposo, anche perchè, in questo momento, Aka7even non ha voce.

Per Aka7even si è concretizzato uno dei maggiori incubi per un cantante: perdere la voce. L'episodio si è verificato dopo un live al termine del quale il cantante, uscito dalla scuola di Amici, è rimasto completamente afono. Alcuni controlli hanno certificato che Aka7even ha un nodulo alle corde vocali e i medici gli hanno ordinato di rimanere in silenzio, cosa che, ovviamente, lo ha costretto a sospendere il tour.

"Grazie per i vostri messaggi. Il nostro tour estivo è stato qualcosa di incredibile. Ogni data sold out e ovunque in tantissimi - ha scritto Aka7even nelle storie del suo profilo Instagram - Però, ogni tanto, quando si pretende troppo da se stessi ne si paga le conseguenze. Dopo il live di Santa Marinella sono rimasto completamente afono. In più, in seguito a un controllo, hanno trovato un nodulo sulle corde vocali. L'alternativa era fare le due date in playback totale. Ma come sapete i live per me sono la cosa più importante e non accetterei mai per il rispetto di chi viene a vedermi di portare uno show così. Vi voglio bene".

In una seconda storia, Aka7even, che dopo Amici è salito anche sul palco dell'Ariston per partecipare a Sanremo 2022, ha scritto: "Non posso parlare, devo stare in silenzio per un po' Volevo solo ringraziarvi per l'affetto e la vicinanza che state dimostrando nei miei confronti. Prometto di recuperare al più presto possibile. Ora sono a riposo, cercando di tenere la voce quanto più riposata possibile. Vi mando tanti abbracci, ho una serie TV da finire. Vi voglio bene".