Aiuto! Arrivano gli ospiti: la quarta edizione da stasera su La5

Quarta edizione per Aiuto! Arrivano gli ospiti, il fortunato docureality che vede protagonista l'interior designer Andrea Castrignano nell'originale veste di anfitrione e "maestro di casa" da stasera su La5.

Dopo aver festeggiato lo scorso giugno il decennale di "Cambio casa, cambio vita!" (leader indiscusso dei programmi tivù dedicati al restyling domestico), Castrignano torna dunque su La5 con quattro nuove puntate - in onda ogni venerdì in seconda serata - per scoprire come realizzare l'accoglienza perfetta non solo dal punto di vista dell'arredo e della mise en place, ma anche della cucina. Anche quest'anno ad affiancare Castrignano sarà lo chef Roberto Di Pinto, patron di SINE Ristorante Gastrocratico: napoletano di nascita, ma milanese d'adozione, Roberto assisterà gli aspiranti cuochi nella preparazione di piatti semplici, ma gustosi e di grande effetto, svelando loro segreti e trucchi del mestiere per stupire e conquistare anche i palati più esigenti.

Guidato dal proprio inimitabile gusto per il colore e per il design sartoriale, Andrea Castrignano effettuerà veri e propri relooking per creare ambienti eleganti e accoglienti grazie a dettagli unici e originali, in linea con le più attuali tendenze del design. Per farlo, si affiderà anche alla realtà virtuale: grazie a una speciale App, infatti, il committente potrà vedere su smartphone o tablet la propria casa trasformata non solo da render in 3D di oggetti, complementi d'arredo e suppellettili, ma anche dai colori e dalle finiture pensate da Andrea e scegliere così la proposta più affine alla propria personalità. Nei progetti troveranno spazio anche alcune delle ultime creazioni di Castrignano come product designer e presentate in occasione di "Art&Design" lo scorso settembre durante la Milano Design Week.

Cari amici, ci siamo quasi! 🤩 Con grande piacere vi annuncio che dal 4 dicembre torniamo con la quarta edizione di... Pubblicato da Andrea Castrignano su Mercoledì 25 novembre 2020

Come sempre ogni puntata racconterà il dietro le quinte di un'occasione particolare e di come Andrea e Roberto, incaricati di una missione speciale, riusciranno a gestire perfettamente ogni situazione aiutando i loro committenti a risolvere brillantemente la prova e stupire i loro ospiti con un ricevimento "a cinque stelle". Fra arte della tavola e prelibati manicaretti, ricevere ospiti a casa non è mai stato così facile grazie a pochi, ma fondamentali accorgimenti: per scoprirli, è sufficiente non perdersi la quarta edizione di "Aiuto! Arrivano gli ospiti".