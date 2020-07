Aenne Burda, la storia vera della donna che ha ispirato la fiction di Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:20 va in onda Aenne Burda - La donna del Miracolo Economico. La fiction racconta la storia della donna che ha fondato la rivista Burda, diventata famosa grazie ai suoi cartamodelli. Ecco chi era Aenne Burda e come è arrivata a diventare uno dei simboli della rinascita economica tedesca.

Chi è Aenne Burda

Aenne Burda nacque a Offenburg il 28 luglio 1909, una piccola cittadina situata nel land del Baden-Württemberg in Germania. Il suo nome di battessimo era Anna Magdalene Lemminger, ma decise di cambiarlo dopo aver ascoltato il brano Ännchen von Tharau. Figlia di un macchinista ferroviere, iniziò a frequentare la scuola superiore in un convento di suore ma decise di lasciarla a 17 anni e divenne cassiera presso la compagnia elettrica di Offenburg.

Il Matrimonio con Franz Burda

Aenne aveva ventun anni quando conobbe lo stampatore ed editore Franz Burda, figlio di Franz Burda, il fondatore della casa editrice Burda. Poco meno di un anno dopo, il 9 luglio 1931, i due si erano già sposati, dal matrimonio sono nati tre figli.

La nascita della rivista Burda Moden

Una copertina della rivista Burda Moden

Aenne Burda iniziò a lavorare da subito nella casa editrice del marito, i due contribuirono ad espande l'azienda di famiglia con la pubblicazione di riviste destinate ad un pubblico femminile. Nel 1949 Aenne Burda decide di mettersi in proprio dando vita ad una casa editrice di riviste di moda nella sua città natale Offenburg. Sempre nel 1949 iniziò a pubblicare la rivista Favorit, che in seguito è stata ribattezzata Burda Moden. Il primo numero della rivista è stato pubblicato nel 1950 con una tiratura di 100.000 copie. Burda Moden inizia ad imporsi sul mercato dal 1952 con l'inserimento dei cartamodelli con cui le donne potevano crearsi vestiti in casa. Nel 1987 Burda Moden divenne la prima rivista occidentale pubblicata in Unione Sovietica. Burda Fashion è attualmente pubblicata in 90 paesi in 16 lingue diverse. Nel 1977 ha lanciato la Burda CARINA, una rivista di moda e lifestyle rivolta a un pubblico femminile più giovane.

Il tradimento del marito

Aenne Burda e Franz Burda non hanno mai divorziato ma hanno smesso di amarsi molti anni prima della morte di Franz, avvenuta nel 1981. Un portafoglio dimenticato fece scoprire ad Aenne il tradimento del marito che aveva avuto anche un figlio con l'altra donna. Aenne lo minacciò, voleva trascinarlo in uno scandaloso divorzio, poi pensò di ucciderlo, alla fine capì che la soluzione migliore era restare sposata con Franz ma farsi dare come indennizzo la quota del marito della casa editrice e nel frattempo iniziare a frequentare un'altra persona.

La sua eredità

L'azienda creata da Aenne continua ad essere guidata dalla famiglia grazie ai tre figli. Franz e Hubert sono i due figli che hanno seguito con decisione le orme della madre, in particolare il terzogenito ha dimostrato da subito di avere la stoffa dell'editore, oggi, all'età di 80 anni, è molto stimato e conosciuto nel suo paese. Ha fondato la Hubert Burda Media dedicata al mondo della multimedialità gestendo siti e molto altro. La rivista Forbes stima che il suo patrimonio netto sia di quattro miliardi di dollari, tra i suoi marchi più noti ci sono Focus e Radio Times. Dal novembre del 1991 è sposato con l'attrice Maria Furtwängler.