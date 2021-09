Aenne Burda - La donna del miracolo economico: la trama della miniserie, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5, alle 21:15, va in onda Aenne Burda - La donna del miracolo economico, miniserie che racconta la vera storia della fondatrice della rivista Burda Style, colei che ha insegnato alle donne tedesche, uscite da un drammatico dopoguerra, come vestire con gusto senza spendere una follia. E, attraverso i cartamodelli, ha dato loro gli strumenti per creare un proprio stile.

La trama della miniserie ci porta a Offenburg nel 1949. Aenne scopre con grandissimo dolore che il marito Franz, padre dei loro tre figli e ricco professionista, ha una seconda vita con l'ex segretaria, dalla quale ha avuto una bambina. Aenne, complice la bigotta Germania del dopoguerra, decide di restare insieme a lui, ma al contempo di concretizzare un vecchio progetto: ideare una rivista di moda con cartamodelli, con i quali tutte le donne potranno realizzare bellissimi abiti a casa propria.

Non senza difficoltà, grazie a un gruppo di lavoro valido e coeso, Aenne riesce a dare vita al suo sogno. Un'attività che la porta in giro per il mondo e che, nel corso di una delle sue rare vacanze, in Sicilia, le fa incontrare un uomo del quale si innamora perdutamente. Ma Franz, che nel frattempo ha lasciato l'amante, va a riprendersi Aenne per portarla a casa: da quel momento un leale patto di quieto vivere tra i due suggella la coppia ritrovata.

La storia vera

Aenne Burda (28 luglio 1909 - 3 novembre 2005) è uno dei simboli del miracolo economico tedesco. Figlia di un macchinista, Aenne lascia la scuola a 17 anni per fare la cassiera. Nel 1930 incontra lo stampatore e editore Franz, figlio del fondatore della tipografia Burda. La coppia si sposa un anno dopo, nel 1931. I due espandono l'azienda di famiglia con le riviste femminili e, nel 1949, Aenne fonda una sua casa editrice. Lo stesso anno inizia a pubblicare Favorit, poi ribattezzata Burda Moden, che diventerà popolare dopo il 1952, quando inizia a includere cartamodelli. Ma non sono state tutte rose e fiori: la miniserie targata Bavaria Media International racconta i retroscena della vita di Aenne. Una donna forte nel lavoro, quanto nella vita privata. Un'antesignana, che ha tracciato la strada ad altre donne.