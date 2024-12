Addio Blu-Ray? Dopo Sony, anche LG smetterà di produrre lettori

Un altro colosso della tecnologia ha annunciato che non intende ricominciare a produrre, per il momento, altri lettori Blu-Ray

Con l'avanzata sempre più prorompente dello streaming digitale, il mondo dei supporti ottici sembra sia destinato a fare una brutta fine e a dire addio ai milioni di appassionati che ogni anno si dedicano al supporto fisico.

Secondo quanto riportato da FlatpanelsHD, la società LG avrebbe comunicato che una volta terminate le scorte nell'inventario dei vari negozi esistenti, non immetterà più sul mercato altri lettori ottici di Blu-Ray.

Non è una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, in quanto, infatti, anche la Sony in precedenza aveva confermato la cessazione dello sviluppo e della produzione di supporti ottici registrabili, decisione che ha anche comportato il licenziamento di circa 250 dipendenti.

Il futuro è nello streaming digitale

Con l'arrivo delle piattaforme streaming di proprietà degli stessi studi cinematografici, anche altri colossi come la Disney hanno cominciato a smettere di vendere i propri prodotti in formato fisico, anche se per il momento tale decisione è relegata solo ad alcuni mercati.

Anche la decisione della stessa Sony di non inserire il lettore ottico nel suo modello più recente, la Playstation 5 Pro, è un'ulteriore indicazione della strada che questi colossi dell'intrattenimento stanno prendendo per il futuro, con buona pace di tutti gli appassionati ancora fedeli al supporto fisico e alle loro librerie da collezione.