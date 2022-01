Adalia Rose Williams: morta la star di Youtube, aveva 15 anni

La star di Youtube, Adalia Rose Williams, è morta a soli 15 anni: l'adolescente condivideva con il mondo intero la storia della sua rara condizione genetica, la sindrome della progeria, e nel corso degli anni aveva accumulato milioni e milioni di fan.

Adalia soffriva quotidianamente a causa della sua malattia, nota anche come sindrome di Hutchinson-Gilford, ovvero la forma più grave di progeria che provoca gravissimi problemi di salute. Questa condizione in particolare è molto rara e si stima che al momento affligga circa 400 bambini in tutto il globo.

Tramite Facebook e Instagram la famiglia ha confermato la morte dell'adolescente, ringraziando anche tutti i suoi fan per il supporto ricevuto nel corso degli anni: "Il 12 gennaio 2022 alle 19:00 Adalia Rose Williams si è liberata da questo mondo. Ci è entrata in silenzio e se ne è andata in silenzio ma la sua vita è stata tutt'altro".

"Ha toccato milioni di persone e ha lasciato una grande impronta in tutti coloro che la conoscevano. Non soffre più e ora balla al ritmo di tutta la musica che ama. Vorrei davvero che questa non fosse la nostra realtà ma purtroppo lo è." Ha spiegato la famiglia sui social. "Vogliamo ringraziare tutti coloro che l'hanno amata e supportata. Grazie a tutti i suoi medici e infermieri che hanno lavorato per anni per mantenerla in salute".