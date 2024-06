24FRAME Future Film Fest: svelate le date, dal 6 al 10 novembre a Bologna e dal 22 al 24 novembre a Modena

Doppio appuntamento, a Bologna dal 6 al 10 novembre, e a Modena dal 22 al 24 novembre, il 24FRAME Future Film Fest, la primo e più importante manifestazione italiana dedicato alle molteplici sfumature del cinema d'animazione: dai film ai cortometraggi, dall'intelligenza artificiale alla realtà virtuale e aumentata e i filmati 360, dal gaming alla serialità, dall'indie al mainstream. Ospitato negli spazi di DumBO (distretto urbano multifunzionale alle porte del centro di Bologna), I'edizione 2024 si annuncia un'esperienza unica e internazionale, grazie ad una programmazione composta da opere in anteprima esclusiva arricchita dalla presenza di rilevanti ospiti del panorama dell'animazione mondiale.

Questa edizione si svolgerà con il sostegno della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l'Emilia-Romagna Film Commission, confermando l'intento di promozione della diffusione del linguaggio del cinema e dell'audiovisivo e lo sviluppo economico complessivo del medesimo ambito in un sostegno e una progettualità nuovamente triennale.

Un festival interamente dedicato all'animazione

Il 24FRAME Future Film Fest, giunto alla ventiquattresima edizione, si impegna da anni nel promuovere l'animazione presso tutti i pubblici e lavora per generare apprezzamento verso le diverse forme dell'arte dell'animazione, sensibilizzando gli spettatori sul valore di questo affascinante e complesso mondo che si muove tra reale e virtuale, tra digitale, stop motion e tanto altro ancora.

Sino al 30 luglio sono inoltre aperte le iscrizioni ai bandi dei quattro concorsi internazionali di questa edizione; seguendo le istruzioni presenti sul sito ufficiale www.futurefilmfestival.it è infatti possibile iscrivere le proprie opere d'animazione e/o con effetti visivi ad una delle categorie: lungometraggi, cortometraggi, serie e opere innovative realizzate per i nuovi formati "New Frontiers" - ovvero in 360, AR e VR. Potranno essere iscritte le opere realizzate e concluse a partire da settembre 2022, mentre la selezione verrà comunicata entro il 30 settembre 2024.

Le opere in concorso saranno al centro di un palinsesto di eventi che animerà Bologna e Modena con anteprime, retrospettive, mostre, talk con esperti e docenti, momenti di confronto per addetti ai lavori e incontri per gli appassionati.

La tavola rotonda

Con la Film Commission il 24FRAME organizza la tavola rotonda dal titolo "Una Regione molto animata" (convegno e occasione di confronto annuale sulle ultime produzioni animate del territorio) ed inoltre il Future Pitch, matching professionale tra case di produzione e autori/registi, arrivato quest'anno alla sua quarta edizione, in collaborazione con la casa di produzione e distribuzione Flash Future. Oltre a produttori e distributori italiani, saranno presenti anche produttori dell'Assia e dell'Aquitania, due regioni gemellate con la Regione Emilia-Romagna e con la sua Film Commission. I dettagli per la partecipazione sono consultabili qui.

L'area dedicata all'Industry si arricchisce, dopo il successo del 2023, di uno spazio Recruiting che accoglie aziende che vogliono fare portfolio review e scuole di animazione che promuovono i propri corsi.

Per informazioni: www.futurefilmfestival.it.